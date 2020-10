La semaine prochaine, jeudi précisément, les revendeurs devraient voir un bel afflux de commandes pour Zen 3 et les Ryzen 5000. Le plus petit annoncé, qui ne le restera pas logiquement, alias le 5600X, risque de faire aussi bien, voire mieux que son prédécesseur en termes de vente et de popularité. On se doute qu'avec une IPC en hausse, et un L3 avec accès direct aux 32 Mo de L3, les performances seront de premier ordre. AMD ayant bossé pour rattraper, voire dépasser Intel sur le seul créneau où il restait intouchable, le 5600X pourrait bien être le must-have à prix correct dans les semaines qui viennent, quand le street price aura bien baissé. Bref, ça s'annonce sympa.

Voilà qu'un screen CPU-Z 1.94.0, qui offre un support officiel de Zen 3, et surtout le benchmark intégré, vient d'arriver sur la toile. La fiabilité de ce test n'est plus à démontrer, ce dernier donne un bel aperçu des performances, même si rien, absolument rien, ne vaut un test complet. On peut voir un score simple coeur de 642.7 et multicoeurs de 4813.7. Par exemple, notre 3600X fait 480.2 et 4016.1 points, et le 3700X 511 et 5433. Chez Intel, le 10850K qui est un quasi 10900K débite 557 et 7200 points.

Force est de reconnaitre que la puissance monocoeur n'a pas d'équivalent actuellement sur le marché, ce qui laisse bien sûr un gros espoir de voir AMD prendre les rênes du gaming, au moins jusqu'à ce que Rocket Lake arrive.