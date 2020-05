Le combat n'a jamais cessé entre G.Skill, Corsair ou encore Micron. Le record de fréquence de la DDR4 la plus rapide, et on parle de l'univers entier, c'est pas rien, était détenu par Micron avec des Ballistix Elite d'origine en 2666 ! Sur un 3600X sous-cadencé, le résultat final atteint était 6024.4 MHz. Juste avant, G.Skill avait réussi 6016 MHz sur des Trident Z Royal, les sauts à ce niveau sont des petits bonds ! Mais ça appartient désormais au passé.

L'arrivée des Comet Lake serait donc à l'origine de ce nouveau record de fréquence DDR4. C'est de nouveau G.Skill qui reprend le flambeau, et de fort belle manière ! Armé de son 10900K, et d'une Maximus XII Apex (à 600 bouliches quand même), G.Skill a lustré ses Trident Z Royal initialement en DDR4 4000C18 pour les faire grimper en DDR4 6666 cas 31-63-63-63-3. Quand on dit record de fréquence, on ne veut pas dire record de performance. En effet avec un cas 31, il va falloir pédaler à côté pour en sortir le meilleur.

C'est cependant un énorme bond opéré, qui rapproche encore plus la DDR4 de la barrière des "7 GHz". La question est de savoir si on y arrivera avant que la DDR5 ne déboule, elle qui fera complètement oublier ces records actuels. En effet, si vous vous souvenez, elle devrait mouliner entre 3200 et 8400 Mbps, donc avec une grosse marge face aux 6666 Mbps obtenus.

En revanche, nos CPU ne sont pas prêts à encaisser de telles fréquences, il faut les castrer à fond, et ne mettre qu'une seule barrette pour faire sauter ces records. Vous vous rendez bien compte qu'en usage normal, il est déjà compliqué de faire accpeter de la DDR4 4000 aux contrôleurs mémoire avec deux sticks. Pour le fun quoi...