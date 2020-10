Nous vous avions présenté il y a peu un SSD XLR8 CS3040 qui affichait quand même des chiffres assez élevés, avec du 5600 Mo/s en lecture, rien que ça. Aussi, PNY avait prévu en juillet dernier de lancer une gamme de mémoire RGB, mais bloquée en 3200 MHz uniquement, ce qui est toujours un peu dommage selon la plateforme. Eh bien, la société a remédié à la problématique - existentielle n'est-ce pas ? - de la fréquence et nous pond une EPIC-X en 3600 MHz qui devrait convenir au plus grand nombre.

Qui ne rêve pas la nuit de loupiotes, cette douce lumière qui vous rappelle peut être votre veilleuse d'enfant. Les marques pensent à vous, le RGB est bien présent, même ici, se trouve propulsé par les 3600 MHz embarqués et ses latences de 18-20-20 pour 1.35V. N'oublions pas le dissipateur de chaleur amélioré à conception géométrique 3D optimale - oui, oui, les triangles c'est mois 20 degrés - et la compatibilité avec les softs de monitoring d'éclairage les plus aboutis, tels que ASUS AURA, MSI Mystic Light ou bien ASRock Polychrome SYNC. Trêve de plaisanterie, ce n'est qu'une énième mouture de DDR4, prévue en 2X8 Go pour un total de 16 Go utilisables.

On parle d'une disponibilité pour la mi-novembre, niveau tarif, ce kit est positionné à 84,99$. On pourra comparer cette nouvelle mouture à des références comme la Hyper X Fury RGB ou bien la G.Skill Trident Z RGB. En alternative moins cher, vous pourrez toujours vous tourner vers la simpliste - mais efficace - Crucial Ballistix. Pour une configuration en AM4, la fréquence de 3600 MHz se cale parfaitement, puisque le sweetspot se situe dans ces eaux-là. Ce nouveau kit de chez PNY n'aura pas tellement de mal à se caler parmi les autres références, bien que comme toujours, le tarif jouera un rôle important sur les ventes potentielles. Si cette EPIC-X vous plait réellement, vous avez les liens ci-dessous, le produit devrait être référencé sous peu.