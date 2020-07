Chez PNY, la gamme XLR8 représente sa partie gaming, et donc des bousins un peu plus testiboulés, moins classiques que le reste de la gamme. Pourtant, avec sa DDR4 XLR8 RGB, le constructeur spécialiste du GPU reste à la fois sobre et moderne. La modernité, il l'atteint avec un radiateur au look sympa, et dix LED RGB sur le sommet compatibles avec les ASUS Aura/ASRock Polychrome/GIGABYTE RGB Fusion/MSi Mystic Light, rappelant indéniablement les Trident Z RGB de son concurrent G.Skill. La sobriété, quant à elle, est atteinte par les spécifications de ses kits, sans prétention particulière comme vous allez le voir.

En effet, c'est une unique fréquence qui animera toute la gamme. DDR4 3200, rétrocompatibles avec les fréquences jusqu'à 2133, heureusement, c'est le menu du jour. Les latences ? Cas 16-18-18-36, pour 1.35V, du grand classique également. Les capacités ? Il y a en a pour tous les goûts, via une seule barrette de 8Go, ou 2 de 8 Go, ou une barrette seule de 16 Go, ou enfin en 2 de 16 Go pour un total de 32. Comme vous le voyez, ça ne casse pas trois pattes à un chat, mais ça peut suffire dans bien des cas, encore que chez AMD, les Ryzen 3000 aiment plutôt la DDR4 3600/3733.

On regrettera de n'avoir pas de prix, parce que ce genre de kits sympas ne peuvent surnager qu'avec des prix cools, étant donné qu'ils seront noyés dans un océan de références avec des cadors indéboulonnables.