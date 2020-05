Peu importe les vagues boursières et sociétales dans le monde, on sait que le marché du semi-conducteur se porte dans l’ensemble très bien, même si 2019 ne fut pas la meilleure des années et que le rebondissement attendu pour 2020 aurait désormais un peu de mal à se matérialiser suivant le confinement forcé de 50 % de la population du globe. Entre temps, cela n’empêche pas les différents acteurs de continuer à faire la course, surtout parmi les fondeurs, on rappelle justement qu’Intel a récupéré sa couronne de la tête de Samsung au début de l’année, et qu’il a visiblement été en mesure de garder jusqu’ici.

En effet, toujours avide de données chiffrées, IC Insights (via Digitimes) a récemment publié ses statistiques concernant le top 10 des vendeurs de semi-conducteurs pour faire le point du 1er trimestre de l’année. Il est important de noter que le classement se fait essentiellement en fonction du chiffre d’affaires et qu’il mélange donc fondeurs et vendeurs fabless !

On retrouve le classement habituel, c’est-à-dire un top 5 de la vente de semi-conducteur avec Intel, Samsung, TSMC, SK Hynix et Micron, mais c’est bien le trio de tête qui a véritablement profité sur ces 3 premiers mois : +23 % chez Intel, +15 % chez Samsung et un fantastique +45 % chez TSCM ! Corona quoi ? Pour le groupe du milieu, la période fut clairement moins faste, sauf pour Qualcomm. La « surprise » se trouve en bas du top 10, avec l’entrée dans le classement de Nvidia et de HiSilicon, respectivement avec une croissance de 37 % et 54 % de leur revenu des ventes de semi-conducteurs !

Côté Nvidia, on ne connaît que trop bien l’histoire et ce n’était probablement qu’une question de temps avant de le voir ici. Pour HiSilicon, créateur du Kirin, client de TSMC, fournisseur de Huawei et seule entreprise chinoise du top 10 (n’en déplaise à Winnie l’Ourson), c’est évidemment le résultat direct du succès mondial de la maison-mère vendeuse de produits de télécommunication ! À voir les conséquences des changements de cœurs potentiels des pays européens autour de l’équipement 5G et des mesures américaines visant à empêcher HiSilicon de se fournir chez TSMC - mais ce n’est certainement pas chez ce dernier qu’il faut craindre un impact quelconque sur ses résultats.

Mais il parait que le 14 nm est plus efficace comme allume-cigare.