La RTX 3080 s'amuse sur Ashes of the Singularity Escalation

Le 17 septembre s'approche de jour en jour, à un moment donné, on va finir par le voir sauter ce NDA sur les cartes Ampere, didiou de didiou ! En tout cas, la RTX 3080 s'est payé un petit tour sur le jeu Ashes of the Singularity. Regardons la capture d'écran qui donne des infos importantes :

On observe que le preset choisi est crazy_4k, ce qui génère automatiquement l'activation d'options comme l'antialiasing MSAA4x, et bien sûr la définition 3840x2160. Le jeu est testé en version 2.92.73675.0. On y voit sur tous les batches moyens un framerate moyen de 88.3 images par seconde. On s'est demandé ce que cela donnait avec la RTX 2080 Ti. Sur la base de données du jeu, la sélection de cette dernière ne donne aucune garantie, puisqu'il n'est fait mention nulle part des fréquences utilisées. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, nous avons lancé le test dans les mêmes conditions, au CPU et la plateforme près. Mais le test orienté GPU fait fi de ces considérations en chargeant justement le boulot de la carte graphique.

En bon gaulois traduit, crazy_4k devient Insensé 3840x2160, le jeu a exactement la même version (ce qui n'est pas le cas d'Ashes of the Singularity Classic). Et voici ce que nous avons obtenu :

Eh bien nous avons obtenu un correct 70.2 de moyenne, avec les mêmes options comme vous pouvez le voir. Cela fait donc une RTX 3080 plus rapide de 25.8% sur ce jeu avec des plateformes différentes, dans des réglages de coquins. Il faudra donc attendre, comme on s'en doute, les tests officiels, et pour ça il faudra suivre CDH, on ne sait jamais ! Pour patienter, un petit point architectural vous permettra de mieux appréhender les tests le jour J !