Anandtech propose un test intéressant entre le dernier venu chez AMD le X2 7850 et la star de l'entrée de gamme chez Intel le E5300. D'un côté nous avons une architecture Core diablement efficace avec peu de cache L2 et de l'autre une architecture basée sur le peu glorieux Phenom Ier avec beaucoup de cache dont 2Mo de L3. Testés et comparés lors de tests pratiques et synthétiques, quel est celui qui sortira vainqueur tant du point de vue des performances que de la consommation/dégagement calorifique ? Un début de réponse chez Anandtech.

