DLSS 5 : des jeux plus beaux, des RTX 5090 qui crament

Lâ€™aperÃ§u du DLSS 5 rÃ©alisÃ© par TH en fin de semaine derniÃ¨re et les nombreux tests qui ont suivi ont mis en Ã©vidence un point : lâ€™exigence de la technologie et le surplus dâ€™appÃ©tit en watts quâ€™elle impose aux cartes ayant encore une certaine marge â€” ce qui est souvent le cas des GeForce RTX 5090 dans pas mal de jeux. Un site comme VideoCardz a dâ€™ailleurs repris le dossier de TH en titrant Â« DLSS 5 could become a new GPU power stress test Â». Le hic, câ€™est que contribuer Ã la hausse de la consommation Ã©lectrique de GPU pour lesquels la fragilitÃ© du connecteur 12V-2x6 a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ©e depuis longtemps nâ€™est pas forcÃ©ment lâ€™idÃ©e du siÃ¨cle. Une nouvelle victime est dÃ©jÃ Ã dÃ©plorer.

Pas la cause premiÃ¨re du problÃ¨me, mais un facteur aggravant

Un lecteur du site prÃ©citÃ© a signalÃ© Ã nos confrÃ¨res sa mÃ©saventure (il l'a Ã©galement relatÃ©e sur HardOCP). Le connecteur dâ€™alimentation de sa MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC sâ€™Ã©tait mis Ã diffuser une douce odeur de parquet grillÃ© lors de son expÃ©rimentation dans NBA 2K27, actuellement le seul jeu officiellement compatible.

Ce lecteur, baptisÃ© Erek, a prÃ©cisÃ© que le DLSS 5 Neural Rendering avait fait passer la consommation de la carte dâ€™environ 450 W Ã plus de 600 W, soit au-delÃ des 575 W prÃ©vus par MSI.

Une capture de GPU-Z confirme une consommation maximale de 613,5 W. Ã€ en croire le principal intÃ©ressÃ©, il ne sâ€™agissait pas dâ€™un bref pic. Selon lui, la consommation est restÃ©e Ã ce niveau pendant un certain temps.

PrÃ©cisons toutefois que GPU-Z mesure la consommation totale de la carte, et non celle transitant par le seul cÃ¢ble 16 broches. Le slot PCIe fournit lui aussi une partie de lâ€™alimentation. Les 613,5 W relevÃ©s ne signifient donc pas que plus de 600 W passaient nÃ©cessairement par le connecteur.

Bien sÃ»r, les dÃ©convenues liÃ©es au connecteur 12V-2x6 nâ€™ont pas attendu le DLSS 5. Encore la semaine derniÃ¨re, câ€™Ã©tait au tour de la chaÃ®ne Hardware Unboxed de voir le connecteur de sa GeForce RTX 5090, en lâ€™occurrence une ASUS ROG Astral RTX 5090 associÃ©e Ã une alimentation be quiet! Dark Power 13, subir des dommages liÃ©s Ã la chaleur.

La nouvelle techno de NVIDIA ne vient donc pas rÃ©vÃ©ler un dÃ©faut jusquâ€™ici passÃ© inaperÃ§u. Elle ajoute en revanche un facteur de risque supplÃ©mentaire Ã un problÃ¨me dÃ©jÃ bien connu. En faisant grimper et, surtout, en maintenant la consommation des cartes Ã un niveau particuliÃ¨rement Ã©levÃ©, le DLSS 5 est susceptible de mettre davantage Ã contribution un connecteur 12V-2x6 dont la rÃ©putation en matiÃ¨re de fiabilitÃ© thermique nâ€™est dÃ©jÃ plus Ã faire. Bref, elle remet de lâ€™huile sur le feu qui couve. Que voulez-vous, câ€™est peut-Ãªtre le prix Ã payer pour le photorÃ©alisme !