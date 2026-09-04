RTX Spark : NVIDIA prÃ©cise les deux variantes du N1X

NVIDIA a confirmÃ© la segmentation de son offre RTX Spark, sa plateforme combinant un processeur Grace et un GPU Blackwell au sein dâ€™un mÃªme SoC et avec laquelle la firme entend Â« rÃ©inventer le PC Windows Â». Des fuites avaient dÃ©peint deux configurations distinctes, et câ€™est bien le cas. Les premiers systÃ¨mes Ã©quipÃ©s du N1X feront leur apparition dâ€™ici octobre.

Les PC NVIDIA

Ce n'est pas une surprise, la dÃ©clinaison la plus musclÃ©e associe 20 cÅ“urs CPU Grace Ã un GPU Blackwell dotÃ© de 6 144 cÅ“urs CUDA. Elle est qualifiÃ©e pour embarquer jusquâ€™Ã 128 Go de mÃ©moire LPDDR5X unifiÃ©e. La seconde, elle aussi appelÃ©e RTX Spark N1X â€” Ã ce stade, les deux puces portent le mÃªme nom â€”, se contente de 18 cÅ“urs Grace et de 5 120 cÅ“urs CUDA.

Cela nâ€™apparaÃ®t pas dans la documentation officielle, mais VideoCardz, qui avait dÃ©voilÃ© en mai dernier des spÃ©cifications prÃ©liminaires obtenues auprÃ¨s de ses propres sources, allÃ¨gue que cette variante castrÃ©e sera limitÃ©e Ã 24 ou 32 Go de mÃ©moire. Le cas Ã©chÃ©ant, elle ciblerait un public bien diffÃ©rent de la premiÃ¨re. Par ailleurs, lâ€™article de nos confrÃ¨res stipule que ces deux rÃ©fÃ©rences pour les PC portables sont calibrÃ©es pour fonctionner avec des TDP compris entre 45 et 80 W.

Puce RTX Spark N1X RTX Spark N1X GPU GPU NVIDIA Blackwell RTX Ã 6 144 cÅ“urs GPU NVIDIA Blackwell RTX Ã 5 120 cÅ“urs CPU CPU NVIDIA Grace Ã 20 cÅ“urs CPU NVIDIA Grace Ã 18 cÅ“urs Type de mÃ©moire UnifiÃ©e UnifiÃ©e SystÃ¨me dâ€™exploitation Windows 11 Windows 11

NVIDIA distingue une troisiÃ¨me rÃ©fÃ©rence pour les PC de bureau. Elle reprend la configuration la plus musclÃ©e, tant pour la partie GPU que CPU. Elle accepterait en revanche jusquâ€™Ã 140 W de TDP, en tout cas d'aprÃ¨s VideoCardz.

Pour la partie GPU, RTX Spark conserve lâ€™arsenal des GeForce RTX 50. Les deux versions exploitent des cÅ“urs RT de quatriÃ¨me gÃ©nÃ©ration et de cÅ“urs Tensor de cinquiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. Bien que NVIDIA destine prioritairement cette plateforme Ã lâ€™intelligence artificielle, et cible en consÃ©quence surtout les dÃ©veloppeurs et crÃ©ateurs, elle nâ€™a pas totalement Ã©cartÃ© les joueurs. Les machines prendront ainsi en charge les pilotes Game Ready et Studio avec toute la panoplie du DLSS, y compris le DLSS 5. Reste quâ€™avec des systÃ¨mes annoncÃ©s Ã partir de 3 500 dollars amÃ©ricains, soit environ 3 200 euros, ce seront clairement des produits de niche. Les ordinateurs Dell, ASUS ou encore HP qui Ã©trenneront les N1X sont recensÃ©s sur le site de NVIDIA mentionnÃ© plus haut.