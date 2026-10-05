Une hausse de prix spectaculaire pour cÃ©lÃ©brer les 7 ans de la Shield TV Pro

Depuis plusieurs mois, nous observons un drÃ´le de renversement sur le marchÃ© des biens Ã©lectroniques. Ã€ mesure quâ€™ils vieillissent, ils coÃ»tent de plus en plus cher ! Une prise de valeur Ã rebours de ce Ã quoi nous avons longtemps Ã©tÃ© habituÃ©s. Les cas les plus emblÃ©matiques sont sans doute les consoles de 9e gÃ©nÃ©ration. En dÃ©pit de leur matos de 2020, donc plus vraiment novateur, certaines versions des Xbox Series et PS5 ne sont plus trÃ¨s loin dâ€™avoir des prix de vente quasiment doublÃ©s par rapport Ã ceux pratiquÃ©s Ã leurs dÃ©buts. Cette frÃ©nÃ©sie vient de toucher un sage parmi les sages, Ã savoir la NVIDIA Shield TV Pro. Celle qui, depuis fin 2019, se propose dâ€™orner votre meuble de salon Ã cÃ´tÃ© de la TV vient de prendre 50 % dans la tÃ©lÃ©commande.

La faute Ã l'inflation

Certains appellent de leurs vÅ“ux une nouvelle version depuis plusieurs annÃ©es, mais NVIDIA nâ€™y a jusquâ€™ici jamais consenti. La tarification, en revanche, vient de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une mise Ã jour. Et pas des plus lÃ©gÃ¨res. Aux Ã‰tats-Unis, cette version de la passerelle multimÃ©dia Ã base dâ€™Android vient de passer de 199 Ã 299,99 dollars.

La raison invoquÃ©e par lâ€™entreprise pour justifier cette hausse, vous lâ€™avez dÃ©jÃ . Â« Le coÃ»t des composants, notamment de la mÃ©moire, a fortement augmentÃ© dans lâ€™ensemble de lâ€™industrie Â».

Cette hausse de tarif sâ€™accompagne dâ€™ailleurs dâ€™une disparition. NVIDIA met fin Ã la production de la Shield TV classique, la version Â« tube Â», Ã©galement lancÃ©e en 2019 (celle sur la gauche de l'image de couverture).

Le modÃ¨le Ã©tait dÃ©jÃ difficile Ã trouver depuis plusieurs mois, avec des stocks qui semblaient sâ€™Ãªtre Ã©vaporÃ©s. La Shield TV Pro, elle, vient justement de refaire son apparition chez certains revendeurs, mais au tarif susmentionnÃ©. En France, il faut Ã©galement compter 299 euros. La hausse est toutefois un peu moins brutale, puisque lâ€™ancien prix en vigueur Ã©tait de 219,99 euros. Nonobstant, elle est affichÃ©e en rupture sur le site officiel de NVIDIA.

C'est donc une maniÃ¨re trÃ¨s contemporaine de fÃªter sept ans de carriÃ¨re. Et sans doute un signe que NVIDIA nâ€™a pas lâ€™intention de remplacer son boÃ®tier dans un avenir proche. Lâ€™entreprise avait encore confirmÃ© en dÃ©but dâ€™annÃ©e quâ€™elle comptait assurer le support logiciel des Shield TV pendant encore longtemps.

Rappelons que la Shield TV embarque un Tegra X1+, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage. Une configuration adaptÃ©e Ã son usage, mais somme toute modeste et pour laquelle la nouvelle facture deviendra de facto davantage dissuasive. Ceci dit, dâ€™autres box de streaming ont subi le mÃªme sort rÃ©cemment. Fin aoÃ»t, le Google TV Streamer a vu son tarif grimper Ã 149 dollars (+ 50 dollars). Quelques semaines auparavant, câ€™est lâ€™Apple TV 4K qui avait vu le sien passer de 169 Ã 229 euros.