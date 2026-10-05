Windows 11 26H2 mobilise moins de RAM, mais les gains sont loin d’être uniformes

Récemment déployé, Windows 11 26H2 apporte quelques changements, en particulier en matière d’ergonomie. Mais officiellement, cette mouture n’a pas d’incidence majeure sur les performances et l’usage de la RAM. Plusieurs utilisateurs ont toutefois signalé que le système occupait moins de mémoire après la mise à jour. L’auteur d’un fil Reddit avance même un gain de 2 Go. Des confrères ont tenté d’objectiver la situation.

Des améliorations bien réelles, mais variables

À quelque chose malheur est bon. Il aura fallu que les coûts de la mémoire montent en flèche, et sûrement le retour en grâce des ordinateurs équipés de 8 Go de RAM, pour que Microsoft se décide à réduire l’empreinte de son système. Ces derniers mois, la firme ne fait pas mystère qu’elle s’efforce de rendre Windows moins gourmand. Cependant, elle n’a fait aucune déclaration sur la matérialisation d’au moins une partie de ces efforts à travers la version 26H2.

Pourtant, comme indiqué en intro, des observateurs ont décelé un changement. Sur Reddit, un certain shutter_singh rapporte que son système est passé d’environ 6,9 Go à 4,8 Go de RAM occupée après l’installation de 26H2, juste après le démarrage. Seulement celui-ci possède 48 Go ; autant dire qu'une telle diète reste marginale. D’autres témoignages évoquent des écarts du même ordre, voire supérieure (3 Go pour un dénommé Shapperd, qui ne fournit pas davantage de détails). Bien sûr, chaque configuration est plus ou moins unique, et la quantité de mémoire mobilisée au démarrage peut largement varier selon les applications chargées. Les résultats sont donc loin d’être uniformes. Par ailleurs, certains retours dudit fil invitent franchement au scepticisme.

Un article de WindowsLatest signé Abhijith MB relève aussi des changements sur un PC portable muni de 16 Go.. L’auteur affirme que la RAM occupée au démarrage est passée de 10 Go à 7 Go. Il concède néanmoins qu’il ne peut attribuer directement cette baisse à 26H2, d’autant que Microsoft n’a fait aucune annonce en ce sens. Surtout, il ne fournit aucun preuve formelle de ce qu’il avance. Enfin, il évoque une autre modalité susceptible d’expliquer une sensation de réactivité accrue avec 26H2 : le Low Latency Profile. Fonctionnalité qui ne concerne toutefois pas la consommation de RAM, mais la gestion du CPU.

Chez LesNumériques, le jugement repose sur un protocole bien plus rigoureux. Les mesures montrent une baisse, mais dans des proportions bien plus modestes. Nos confrères ont comparé trois appareils fonctionnant sous Windows 11 25H2, puis Windows 11 26H2. Ils indiquent avoir « réalisé la même mesure au démarrage ».

Machine Processeur RAM Windows 11 25H2 Windows 11 26H2 Gain Asus Zenbook 14 Snapdragon X 16 Go 5,1 Go 4,3 Go -800 Mo Samsung Galaxy Book6 Intel Core Ultra 7 355 8 Go 5 Go 4,7 Go -300 Mo Table de benchmark des Numériques Non précisé 64 Go 7 Go 6,4 Go -600 Mo

Vous le constatez, nous sommes très loin d'une diminution systématique de plusieurs Go. Alors certes, Windows 11 26H2 semble effectivement un peu moins gourmand en RAM lors du lancement. Dans des proportions variables selon la machine. Et assurément selon les logiciels installés, les processus au démarrage et la gestion du cache. Quant aux bienfaits réels procurés par un tel allègement après quelques clics et applications lancées... En outre, une forte occupation de la RAM n’est pas forcément problématique. En principe, Windows utilise la mémoire pour mettre en cache les données susceptibles d’être utiles, avant de la libérer lorsqu’une application en a besoin.

Bref, il est possible que cette version 26H2 concrétise quelques améliorations sur ce terrain. Mais elle ne change pas fondamentalement la donne côté mémoire. Si votre PC est limité par ses 8 Go de RAM pour l’usage que vous en faites, peu probable qu'il soit subitement transcendé.