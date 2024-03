Ryzen 8000 Granite Ridge : 170 W de TDP dès le Ryzen 7 ?

Tandis qu’AMD continue de maintenir le socket AM4 en vie, peut-être au grand plaisir des détenteurs de cartes mères exploitant cette plateforme, l’entreprise n’offre pas grand-chose à ceux qui apprécient la nouveauté, et ce, depuis plusieurs mois. Tandis que les utilisateurs de plateformes desktop ont été négligés tant par AMD que par Intel, cette dernière entreprise a au moins proposé une nouvelle génération de Core sur la plateforme laptop – avec ses Meteor Lake – là où AMD s’est contentée d’un simple Refresh avec ses Ryzen 8000. Heureusement, les choses vont bouger en 2024, avec l’arrivée prévue des APU Stix Point / Fire Range, mais aussi de nouveaux Ryzen AM5. Des représentants de ces différentes familles ont été découverts par deux leakers réputés, harukze5719 et momomo_us.

Deux gammes de Ryzen mobiles

Le premier a déniché les puces laptop ci-dessous dans des manifestes d’expédition.

100-0000001335 – Strix Point128W B0 FP8 Ryzen 7

100-000000994 – Strix Point128W B0 FP8 Ryzen 9

100-000001028 – Fire Range 16C 55W B0 Ryzen 9

100-000001029 – Fire Range 8C 55W B0 Ryzen 7

À ce stade, il y a des incertitudes concernant les puces Strix Point. Soit elles désignent réellement de tels processeurs à 28 W de TDP, soit ce sont des Stix Halo, les versions plus haut de gamme des APU, pressenties pour embarquer 40 unités de calcul. Seule certitude : l’utilisation du socket FP8. AMD a brièvement parlé des Strix Point à l’occasion d’une conférence qui s’est déroulée en Chine. Ces processeurs exploiteront l’architecture graphique RDNA 3+.

Concernant les Fire Range, c’est plus simple : ce sont des APU à 55 W de TDP qui s’appelleront Ryzen 8055 ou Ryzen 9055 selon qu'ils sortent en 2024 ou 2025 (avec la nomenclature d’AMD, le premier chiffre est désormais la somme de ceux de l’année de commercialisation). Sur les deux puces en transit, l’une possède 8 cœurs CPU, l’autre 16 coeurs.

Vers une hausse du TDP des Ryzen 7 ?

Pour sa part, momomo_us a aussi partagé des manifestes d’expédition. Ils concernent toutefois d’autres processeurs, desktop cette fois, les Granite Ridge (la prochaine génération de puces Zen 5). Le document mentionne deux références (et diverses puces EPYC) : l’un doté de 6 cœurs, l’autre de 8 cœurs. Étrangement, le TDP du premier est renseigné à 105W ; celui du second, à 170W. Or, jusqu’à présent, une telle enveloppe thermique ne concernait que les Ryzen 9. En l’occurrence, le Ryzen 9 7900X (12 cœurs) et le Ryzen 9 7950X (16 cœurs). Il est donc possible qu’AMD accorde plus de puissance aux Ryzen 7, processeurs pour lesquels le TDP est actuellement de 105W. Pas de changement pour le Ryzen 5, puisque le Ryzen 5 7600X à 6 cœurs / 12 threads a déjà un TDP de 105 W. Enfin, l’entreprise semble bien partie pour utiliser deux steppings, A0 et B0, sans que nous sachions ce qu'ils impliquent.

Nous en apprendrons davantage dans les prochains mois. Le tableau ci-dessous condense les connaissances actuelles, dont beaucoup restent hypothétiques.