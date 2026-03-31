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Quel impact lâ€™IA a-t-elle sur lâ€™industrie crÃ©ative ?
â€”â€”â€”â€”â€” 31 Mars 2026 Ã 18h00 â€”â€” 331 vues
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Quel impact lâ€™IA a-t-elle sur lâ€™industrie crÃ©ative ?
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Avoir un papier sur le Comptoir, câ€™est un privilÃ¨ge. En tout cas, câ€™est ce que nous avons dÃ©duit de lâ€™insistance avec laquelle nous avons Ã©tÃ© sollicitÃ©s pour publier lâ€™enquÃªte Â« Ã‰tudes et statistiques sur lâ€™IA dans lâ€™industrie crÃ©ative en France [2026] Â» proposÃ©e par Adobe. En dÃ©pit dâ€™un Ã©metteur forcÃ©ment partie prenante, le papier sâ€™avÃ¨re tout de mÃªme digne dâ€™intÃ©rÃªt. Loin dâ€™Ãªtre purement marketing (conclusion mise Ã part), il agrÃ¨ge de nombreux rapports tels que le BaromÃ¨tre du NumÃ©rique, lâ€™enquÃªte sur lâ€™intelligence artificielle dans les entreprises rÃ©alisÃ©e par lâ€™INSEE, ou encore le rapport TPE/PME 2025 de Cybermalveillance.gouv.fr.
En outre, vous aviez apparemment apprÃ©ciÃ© lâ€™article consacrÃ© Ã lâ€™inquiÃ©tude que suscite lâ€™IA gÃ©nÃ©rative chez les professionnels du jeu vidÃ©o. Pour toutes ces raisons, nous avons estimÃ© que mettre la force de diffusion du Comptoir â€” quelque 3,6 milliards de lecteurs mensuels, et encore, sur un mois creux comme fÃ©vrier ! â€” afin de donner Ã cette Ã©tude dâ€™Adobe lâ€™exposition quâ€™elle mÃ©rite, pouvait se justifier.
Mortecouille, de l'Andy Warhol revisitÃ© Â© Reddit
Cette pÃ©roraison achevÃ©e et notre infatuation dissipÃ©e, la rÃ©alitÃ© nous a heurtÃ©s. Lâ€™Ã©tude est entiÃ¨rement disponible dans un bon franÃ§ais. Elle est bien organisÃ©e, richement infographiÃ©e. Elle couvre de nombreux sujets, allant de la pÃ©nÃ©tration de lâ€™IA dans le monde professionnel Ã son adoption dans la crÃ©ation musicale, en passant par les craintes quâ€™elle suscite et les vulnÃ©rabilitÃ©s en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© quâ€™elle fait peser. En dÃ©pit de cette profusion, lâ€™ensemble nâ€™est pas indigeste. Ainsi, en raison de cette diversitÃ©, la synthÃ©tiser serait davantage hasardeux quâ€™arbitraire ; la paraphraser, fastidieux, et sans bÃ©nÃ©fice particulier. Ajoutez notre tendance Ã la flemmingite, et vous aboutissez Ã cet arrÃªt : le mieux est de sâ€™en tenir au rÃ´le de relais.
Pour vous donner envie de lire lâ€™Ã©tude, vous y dÃ©couvrirez notamment comment la progression de lâ€™IA dans le monde professionnel reste conditionnÃ©e Ã la fois par le secteur dâ€™activitÃ© et la taille des entreprises. Vous apprendrez que le marchÃ© franÃ§ais de lâ€™IA gÃ©nÃ©rative est estimÃ© Ã 467,5 millions de dollars en 2024, mais que sa croissance annuelle moyenne, Ã©valuÃ©e Ã +18,5 %, doit lâ€™amener Ã peser 2,5 milliards de dollars en 2033.
Dans un tout autre registre, celui de la crÃ©ation musicale, une Ã©tude de la SACEMâ€“GEMA souligne que la musique Ã©lectronique a le taux dâ€™adoption de lâ€™IA le plus Ã©levÃ© avec 54 % ; Ã lâ€™autre bout du spectre, ce taux est infÃ©rieur Ã 33 % pour la musique classique. Lâ€™Ã©tude rÃ©vÃ¨le Ã©galement que 34 % de lâ€™ensemble des titres livrÃ©s sur la plateforme Deezer sont entiÃ¨rement gÃ©nÃ©rÃ©s par lâ€™IA (Deezer/IPSOS, 2025).
Ici, nous apportons un complÃ©ment. Il y a deux jours, la chaÃ®ne YouTube du Monde a partagÃ© une vidÃ©o qui dÃ©taille comment lâ€™IA est en train de bouleverser les plateformes de streaming musical. Un membre de Deezer Ã©voque Â« dÃ©sormais 39 % de la part de ce qui est livrÃ© quotidiennement Â» comme Ã©tant gÃ©nÃ©rÃ© par IA sur la plateforme. Ce contingent reprÃ©sente en pratique entre 50 000 et 60 000 morceaux par jour.
Il nâ€™y a rien sur les jeux vidÃ©o â€” reste lâ€™Ã©tude de la GDC susmentionnÃ©e â€” mais glissons quelques mots sur le dernier tohu-bohu en date. Il concernait Crimson Desert de Pearl Abyss. Cette affirmation est purement dÃ©clarative, mais dans la section consacrÃ©e au contenu gÃ©nÃ©rÃ© par IA, le studio se targue, comme beaucoup dâ€™autres, de ne recourir Ã lâ€™intelligence artificielle gÃ©nÃ©rative que dans la prÃ©-crÃ©ation de certains Ã©lÃ©ments. Il assure les passer systÃ©matiquement au tamis des Ã©quipes artistiques et de dÃ©veloppement avant leur intÃ©gration dans le jeu. HÃ©las, les tableaux qui dÃ©corent certains lieux s'Ã©taient glissÃ©s entre les mailles de ce filet.
Nouvelle crÃ©ature mythologique ou simple mutation radioactive ?
Le studio a toutefois rapidement rÃ©agi. Il a remplacÃ© les loufoqueries gÃ©nÃ©rÃ©es par lâ€™IA.
AI art in Crimson Desert has been removed and replaced with human drawn art, making collecting paintings actually worth it nowâ€” Synth Potato???? (@SynthPotato) March 29, 2026
Here's the exact same painting, before and after the update, no more yellow slop: pic.twitter.com/74bzFQTlLu
Quoi qu'il en soit, au-delÃ du cas particulier de Crimson Desert, ceux qui ont fait de ce combat leur nouveau cheval de bataille risquent dâ€™Ãªtre bien dÃ©munis le jour oÃ¹ il ne sera plus possible de distinguer aussi facilement crÃ©ation humaine et crÃ©ation gÃ©nÃ©rative. Pour eux, câ€™est donc une lutte bien vaine et perdue dâ€™avance. Quant Ã la contrition, feinte, des Ã©diteurs, elle relÃ¨ve dâ€™une belle hypocrisie au regard des diminutions dâ€™effectifs qui touchent dÃ©jÃ de nombreuses structures. Cela Ã©tant, les Ã©diteurs doivent aussi composer avec les exigences de rentabilitÃ© imposÃ©es par leurs actionnaires et autres fonds de placement.
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