Quel impact lâ€™IA a-t-elle sur lâ€™industrie crÃ©ative ?

Avoir un papier sur le Comptoir, câ€™est un privilÃ¨ge. En tout cas, câ€™est ce que nous avons dÃ©duit de lâ€™insistance avec laquelle nous avons Ã©tÃ© sollicitÃ©s pour publier lâ€™enquÃªte Â« Ã‰tudes et statistiques sur lâ€™IA dans lâ€™industrie crÃ©ative en France [2026] Â» proposÃ©e par Adobe. En dÃ©pit dâ€™un Ã©metteur forcÃ©ment partie prenante, le papier sâ€™avÃ¨re tout de mÃªme digne dâ€™intÃ©rÃªt. Loin dâ€™Ãªtre purement marketing (conclusion mise Ã part), il agrÃ¨ge de nombreux rapports tels que le BaromÃ¨tre du NumÃ©rique, lâ€™enquÃªte sur lâ€™intelligence artificielle dans les entreprises rÃ©alisÃ©e par lâ€™INSEE, ou encore le rapport TPE/PME 2025 de Cybermalveillance.gouv.fr.

En outre, vous aviez apparemment apprÃ©ciÃ© lâ€™article consacrÃ© Ã lâ€™inquiÃ©tude que suscite lâ€™IA gÃ©nÃ©rative chez les professionnels du jeu vidÃ©o. Pour toutes ces raisons, nous avons estimÃ© que mettre la force de diffusion du Comptoir â€” quelque 3,6 milliards de lecteurs mensuels, et encore, sur un mois creux comme fÃ©vrier ! â€” afin de donner Ã cette Ã©tude dâ€™Adobe lâ€™exposition quâ€™elle mÃ©rite, pouvait se justifier.

Mortecouille, de l'Andy Warhol revisitÃ© Â© Reddit

Une enquÃªte qui porte sur la France

Cette pÃ©roraison achevÃ©e et notre infatuation dissipÃ©e, la rÃ©alitÃ© nous a heurtÃ©s. Lâ€™Ã©tude est entiÃ¨rement disponible dans un bon franÃ§ais. Elle est bien organisÃ©e, richement infographiÃ©e. Elle couvre de nombreux sujets, allant de la pÃ©nÃ©tration de lâ€™IA dans le monde professionnel Ã son adoption dans la crÃ©ation musicale, en passant par les craintes quâ€™elle suscite et les vulnÃ©rabilitÃ©s en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© quâ€™elle fait peser. En dÃ©pit de cette profusion, lâ€™ensemble nâ€™est pas indigeste. Ainsi, en raison de cette diversitÃ©, la synthÃ©tiser serait davantage hasardeux quâ€™arbitraire ; la paraphraser, fastidieux, et sans bÃ©nÃ©fice particulier. Ajoutez notre tendance Ã la flemmingite, et vous aboutissez Ã cet arrÃªt : le mieux est de sâ€™en tenir au rÃ´le de relais.

Pour vous donner envie de lire lâ€™Ã©tude, vous y dÃ©couvrirez notamment comment la progression de lâ€™IA dans le monde professionnel reste conditionnÃ©e Ã la fois par le secteur dâ€™activitÃ© et la taille des entreprises. Vous apprendrez que le marchÃ© franÃ§ais de lâ€™IA gÃ©nÃ©rative est estimÃ© Ã 467,5 millions de dollars en 2024, mais que sa croissance annuelle moyenne, Ã©valuÃ©e Ã +18,5 %, doit lâ€™amener Ã peser 2,5 milliards de dollars en 2033.

Dans un tout autre registre, celui de la crÃ©ation musicale, une Ã©tude de la SACEMâ€“GEMA souligne que la musique Ã©lectronique a le taux dâ€™adoption de lâ€™IA le plus Ã©levÃ© avec 54 % ; Ã lâ€™autre bout du spectre, ce taux est infÃ©rieur Ã 33 % pour la musique classique. Lâ€™Ã©tude rÃ©vÃ¨le Ã©galement que 34 % de lâ€™ensemble des titres livrÃ©s sur la plateforme Deezer sont entiÃ¨rement gÃ©nÃ©rÃ©s par lâ€™IA (Deezer/IPSOS, 2025).

Ici, nous apportons un complÃ©ment. Il y a deux jours, la chaÃ®ne YouTube du Monde a partagÃ© une vidÃ©o qui dÃ©taille comment lâ€™IA est en train de bouleverser les plateformes de streaming musical. Un membre de Deezer Ã©voque Â« dÃ©sormais 39 % de la part de ce qui est livrÃ© quotidiennement Â» comme Ã©tant gÃ©nÃ©rÃ© par IA sur la plateforme. Ce contingent reprÃ©sente en pratique entre 50 000 et 60 000 morceaux par jour.

Il nâ€™y a rien sur les jeux vidÃ©o â€” reste lâ€™Ã©tude de la GDC susmentionnÃ©e â€” mais glissons quelques mots sur le dernier tohu-bohu en date. Il concernait Crimson Desert de Pearl Abyss. Cette affirmation est purement dÃ©clarative, mais dans la section consacrÃ©e au contenu gÃ©nÃ©rÃ© par IA, le studio se targue, comme beaucoup dâ€™autres, de ne recourir Ã lâ€™intelligence artificielle gÃ©nÃ©rative que dans la prÃ©-crÃ©ation de certains Ã©lÃ©ments. Il assure les passer systÃ©matiquement au tamis des Ã©quipes artistiques et de dÃ©veloppement avant leur intÃ©gration dans le jeu. HÃ©las, les tableaux qui dÃ©corent certains lieux s'Ã©taient glissÃ©s entre les mailles de ce filet.

Nouvelle crÃ©ature mythologique ou simple mutation radioactive ?

Le studio a toutefois rapidement rÃ©agi. Il a remplacÃ© les loufoqueries gÃ©nÃ©rÃ©es par lâ€™IA.

AI art in Crimson Desert has been removed and replaced with human drawn art, making collecting paintings actually worth it now



Here's the exact same painting, before and after the update, no more yellow slop: pic.twitter.com/74bzFQTlLu â€” Synth Potato???? (@SynthPotato) March 29, 2026

Quoi qu'il en soit, au-delÃ du cas particulier de Crimson Desert, ceux qui ont fait de ce combat leur nouveau cheval de bataille risquent dâ€™Ãªtre bien dÃ©munis le jour oÃ¹ il ne sera plus possible de distinguer aussi facilement crÃ©ation humaine et crÃ©ation gÃ©nÃ©rative. Pour eux, câ€™est donc une lutte bien vaine et perdue dâ€™avance. Quant Ã la contrition, feinte, des Ã©diteurs, elle relÃ¨ve dâ€™une belle hypocrisie au regard des diminutions dâ€™effectifs qui touchent dÃ©jÃ de nombreuses structures. Cela Ã©tant, les Ã©diteurs doivent aussi composer avec les exigences de rentabilitÃ© imposÃ©es par leurs actionnaires et autres fonds de placement.