Affaire du Ryzen 7 9800X3D cramÃ©Â : un simple feu de paille

Pour commencer 2025, « un bon âne naît », mais « quid du Ryzen 7 9800X3D grillé ? », scande Al’Amédée. Bonne nouvelle, l’entreprise s’évite le sien et s'épargne le bonnet. L’autopsie de sa puce réalisée par GamersNexus n’a en effet révélé aucune tare génétique ; du moins, côté CPU.

Des images qu'on n'aime pas voir, âmes sensibles s'abstenir !

Les bonnes résolutions de 2025

Cette sombre affaire nous ramène quelques semaines en arrière. En cette mi-novembre 2024, à une époque où nous appelions encore les Radeon RX 9000 RX 8000, espérions découvrir en avant-première une GeForce RTX 5090 sous le sapin, et attendions le virement bancaire promis par Elon Musk pour avoir signé des deux mains et des deux pieds la pétition pro-Trump.

Loin de ces considération, un Redditeur — lui aussi admirateur de l’ancien et futur président, mais à sa façon puisque dissimulé sous le pseudo TrumpPooPoosPants — exposait son matériel informatique barbecuté. Ses suspects : le Ryzen 7 9800X3D, voire sa carte mère, une MAG X870 TOMAHAWK WIFI. MSI communiquait, tandis que l’utilisateur envoyait CPU et MB à Steve de GamersNexus, son Jésus du hardware en qui il plaçait toute sa confiance.

Chose promise chose due. En ce 2 janvier 2024, les Radeon RX 8000 sont restées des RX 9000 ; Père Noël n’a pas amené de RTX 5090 ; nous guettons toujours le virement d’Elon, lequel tarde à arriver, et ce, en dépit de notre récente adhésion à l’AfD, mais aussi, et ça vous concerne davantage, à notre décision de calquer la modération des commentaires de CDH sur celle de X, autrement dit de faire nôtre cette grande idée qu’après tout, la liberté d’expression c’est quand-même bien, du moment que vous êtes d’accord avec nous.

Quant à Steve, il a bien reçu le matériel afin de l’examiner. Alors pour éclairer le « ragoteur qui draille des Pays de la Loire », lequel se disait « curieux de connaître l'issue de cette affaire » au cours de l’épisode 1 de cette mini-série qui se limitera finalement à deux, la voici : simple erreur humaine. Les dommages sont dus à un mauvais positionnement du CPU.

Comme l’explique Steve dans sa vidéo, il était tout de même important de prendre au sérieux ce sujet. Il aurait pu être le premier signe d’un défaut de conception plus sérieux, à l’image de celui des connecteurs 12VHPWR. Au passage, l’investigation a permis d’en apprendre un peu plus sur les deux types de sockets utilisés, signés Foxconn et Lotes.

Voici donc quelques bonnes résolutions à prendre en 2025 en matière de montage PC : n’essayez pas d’introduire votre barrette de RAM dans l’emplacement PCIe de votre carte graphique ; suite logique, n'enfichez pas votre carte graphique dans un des emplacements mémoire ; n’installez pas un processeur AMD AM5 dans un socket LGA-1851, et inversement ; ne positionnez pas votre processeur à l’envers pads à l’air dans son socket, cela l'empêcherait de fonctionner ; pensez à brancher le ventilateur de votre ventirad dans la prise « CPU_FAN » prévue à cet effet ; enfin, si comme TrumpPooPoosPants, vous avez 650 balles à mettre dans un CPU mais que vous êtes trop malhabile pour l’insérer convenablement sur les pins, concéder l’option de montage ou acheter un ordinateur tout fait n’est peut-être pas une trop mauvaise idée.

Ah, et sinon, puisque nous sommes maintenant en janvier, rapellons que les Ryzen 9 9000X3D ne vont plus tarder.