Navi 48 : encodage AV1 avec B-Frame

Navi 48, le GPU censé équiper les Radeon RX 9070 XT et RX 9070, proposera un encodage AV1 avec prise en charge des B-Frames. Cette caractéristique fera de ces cartes des options pour les applications de streaming et de rendu vidéo.

Navi 44 pas logé à la même enseigne

L’information a été découverte récemment par le divulgateur HXL sur GitHub (GPUOpen-LibrariesAndSDKs). L’ajout de l’interface pour ce support AV1 B-Frame remonte toutefois à la mi-novembre.

Nous n’allons vous refaire le laïus des avantages de l’AV1. À propos du B-Frame, précisons que la compression vidéo s’articule autour de trois types d'algorithmes : les I-Frame, P-Frame et B-Frame. Les termes sont assez explicites, puisque le I est celui d’Intra, le P de Predicted et le B de Bidirectional. En gros, I-Frame transcrit des images complètes ; P-Frame limite l’encodage aux modifications par rapport aux précédentes ; B-Frame tient compte des anciennes mais aussi des suivantes (d’où le Bidirectionnal). C’est la méthode la plus efficace en matière de compression / qualité. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez des explications assez complètes sur le site ottverse.

Malheureusement, à en croire plusieurs confrères, parmi lesquels Samir Bashir de l’Igor’s LAB, le GPU Navi 44, destiné à équiper les Radeon RX 9000 d’entrée de gamme, « est totalement dépourvu d'encodeurs matériels ». Une décision qui rappelle celle prise à l'époque pour la Radeon RX 6500 XT notamment, une référence privée du décodage AV1. Quant à l’entrée de gamme RDNA 3, la Radeon RX 7600, elle propose à la fois le décodage et l’encodage de ce codec.

Finissons pas une digression concernant la RX 9700 XT. Aux dernières nouvelles, elle monterait à 3,1 GHz en Boost ; aurait un TBP standard de 260 W, bien que certaines modèles custom soient susceptibles d’atteindre 330 W (soit un gros gap de 27 %). Enfin, à en croire les informations de Benchlife, AMD ne pousse pas à l’adoption du 12V-2×6 ; la société laisse le choix à ses partenaires. À vois, mais nous serons bientôt fixés.