MSI réagit aux cas des Ryzen 7 9800X3D flambés

no ragotz

L’affaire vous rappellera certainement celle de la fonte des connecteurs d’alimentation des RTX 4090 — résumée dans la célèbre chanson Allumeeeeeeez le « 12VHPWR » feu — ou celle des Ryzen 7000 endommagés par des tensions trop élevées. Deux cas de Ryzen 7 9800X3D transformé en grille-pain agitent les forums : l’un sur Reddit, l’autre sur Quasarzone. Et si la victime est toujours la même, un témoin rôde sur les deux scènes de crime : la carte mère MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi. Suspectée, MSI a plaidé l’innocence de sa création.

Des Ryzen impropres à la consommation

Les photographies de Ryzen 7 9800X3D cramoisis suffisent à jauger de l’ampleur des dégâts. Et au même titre que le pin n’est pas un bois de chauffage très recommandé, les pins d’un CPU AM5 ne sont pas faits pour être brûlés.

Il serait bien sûr hasardeux de tirer des conclusions avant la fin de l’enquête, mais il semblerait que les processeurs n’aient juste pas été correctement insérés dans leur socket. Cette mauvaise insertion aurait engendré un court-circuit. L’auteur du fil Reddit a reconnu qu’il avait vraisemblablement fait preuve de négligence au moment de l’installation.

Ceci dit, un certain Nicodemu5 avait soulevé la question suivante : « Je me demande s'il n'y a pas eu un défaut dans le socket qui a fait que le CPU ne s'est pas logé correctement à 100 % et légèrement incliné ».

Il illustre son propos de la photo ci-dessous. Elle montre un bord endommagé. Il n’est pas inenvisageable que ce rebord mal raboté ait contribué à une mauvaise installation du processeur dans son socket. Après, c'est peut-être une conséquence plutôt que la cause.

De son côté, MSI a commenté :

Le 15 novembre 2024 - Récemment, nous avons reçu un rapport d'utilisateur indiquant que le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D d'une carte mère MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI avait été endommagé. Chez MSI, nous sommes pleinement engagés dans la qualité de nos produits et avons commencé à enquêter sur cet incident. En outre, nous travaillons en étroite collaboration avec AMD et sommes en contact avec GamersNexus, qui mène une enquête indépendante sur cet incident. Nous continuerons à fournir des mises à jour au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête.

Nous attendrons les conclusions de MSI et de GamersNexus, mais il est possible que cette affaire ne soit qu’un feu de paille. En attendant, la chaîne YouTube Actually Hardcore Overclocking a mis en ligne une vidéo dans laquelle l'auteur tente de retracer le fil des évènements ayant pu conduire au drame.