Le Snapdragon X Elite malmÃ¨ne le pauvre Core Ultra 7 155H

Au-delà des promesses de Qualcomm, le Snapdragon X Elite à venir suscite une certaine curiosité. L’entreprise ne manque pas de superlatifs pour qualifier sa création, autant sur l'aspect CPU que GPU ou NPU. Elle ne rechigne pas à comparer son SoC à la M2 Max d’Apple dans le premier cas, à l’iGPU Radeon 780M du Ryzen 9 7940HS dans le second ; des fanfaronnades commerciales assez courantes qu’il faut recevoir avec forcément beaucoup de prudence.

© Erdi Özüağ

Ceci dit, depuis la présentation officielle, les quelques résultats glanés çà et là, tels que ceux dans Geekbench, ont dénoté de prestations solides ; au moins, d’un gap très conséquent avec le précédent processeurs Arm pour les PC portables Windows de Qualcomm, le Snapdragon 8cx Gen 3 (qui partait cependant de très bas). De nouvelles données partagées par Erdi Özüağ de la chaîne YouTube du même nom apportent de nouvelles indications.

© Qualcomm

Snapdragon X Elite vs Core Ultra 7 155H

Qualifié de Snapdragon X Elite X1E80100, le processeur de Qualcomm se confronte au Core 7 Ultra 155H d’Intel sous Windows 11. Ce Core de 14e génération Meteor Lake mobilise 16 cœurs / 22 threads dans une configuration en 6+8+2 (6 P-cores, 8 E-cores, 2 LP E-cores). Les premiers ont une fréquence Turbo de 4,8 GHz, les seconds de 3,8 GHz, et les derniers de 2,5 GHz. L’iGPU comporte 8 Xe-cores et atteint une fréquence graphique dynamique maximale de 2,25 GHz. Ce Core a un PBP (puissance de base du processeur) de 28 W par défaut.

Précision importante : cette démonstration a été menée dans le cadre d’un évènement officiel Mobile World Congress chapeauté par Qualcomm. Autrement dit, un environnement contrôlé qui laisse quelques doutes quant à l’impartialité des conditions d’examen. Sur la vidéo, nous constatons que le PC portable armé du Snapdragon X Elite est plus imposant que son rival. En outre, qu’il embarque 64 Go de RAM. Or, les caractéristiques de l'ordinateur doté du Core sont totalement occultées. Par le passé, nous avons vu Intel confronter ses processeurs à ceux d’AMD dans des conditions peu équitables. Cela fait toutefois plusieurs années que l’entreprise ne s’est plus livrée à de telles malversations, lesquelles sont en réalité plus néfastes qu’autre chose. Seulement nous ignorons la probité de Qualcomm en la matière. Enfin, nous n’avons pas trouvé de résultats indépendants du Core dans les tests listés ci-dessous pour jauger de la pertinence des scores obtenus ici.

Le Snapdragon X Elite l’emporte aux points

Ces précisions faites, les tests mettent en évidence les performances des composants clés des deux opposants : CPU, iGPU et NPU.

Pour le CPU, le Snapdragon X Elite avec son processeur Oryon à 12 cœurs termine le test de compilation de code Microsoft Visual Studio en 37 secondes, contre 54 secondes pour le Core Ultra 7 155H. En matière de compression de fichiers 7-Zip, les deux puces font quasiment jeu égal, avec seulement un écart d’une seconde en faveur du Snapdragon.

© Erdi Özüağ

© Erdi Özüağ

Dans le test 3DMark Wild Life Extreme, l'iGPU Adreno 750 affiche des performances identiques à celui du Core.

© Erdi Özüağ

Dans le domaine de l’inférence IA, le Snapdragon X Elite domine largement la puce Intel. Rien de très incohérent : sur le papier, le NPU de la puce de Qualcomm est estampillé 45 TOPS ; le NPU du Core Meteor Lake, 10 TOPS. Le test UL Procyon montre que le Snapdragon X Elite obtient 1720 points contre 476 points pour le Core Ultra. Notez que l’ordinateur Snapdragon utilise le Qualcomm SNPE SDK pour le test, la machine Intel, OpenVINO.

© Erdi Özüağ

Considérez tout ceci avec un certain scepticisme. Ce sont des ordinateurs portables de référence fournis par une des parties prenantes, avec un nombre restreint, et vraisemblablement choisi, de benchmarks. Néanmoins, cet examen ne diminue pas notre intérêt à l'égard de ce Snapdragon, au contraire ; il renforce surtout notre attente de tests indépendants.