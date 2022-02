Retour sur le CES 2022, Jeff Fisher, regard perçant, sourire Colgate, brandit fièrement une RTX 3090 Ti Founders Edition, et annonce la suite des hostilités avant la fin du mois de janvier. Et puis, quelques rumeurs, d'un report puis d'une disparition ont germé, facilitées par justement le silence total du caméléon pris la main dans le sac de son mensonge. Et donc, quand on a des soucis, on les lave en famille, et personne ne dit rien. C'est sûrement ce qui se passe chez les verts, et il est vrai que le silence n'est pas bon signe, après tout c'est NVIDIA qui a créé le bad buzz.

Alors c'est un peu excédé que Jen Andersson a répondu à The Verge. Et pour montrer son agacement, il a simplement déclaré :

We don’t currently have more info to share on the RTX 3090 Ti, but we’ll be in touch when we do

En gros, ils n'ont aucune info à donner au sujet de la RTX 3090 Ti, et ils contacteront The Verge quand ils le feront. On n'aura surement jamais le fin mot de cette histoire, mais on peut imaginer que mettre un tel GPU sur un PCB n'est jamais aisé, surtout avec des spécifications inédites. C'est peut-être inquiétant pour l'avenir quand il s'agira de faire des cartes au TGP plus élevé, ou c'est peut être pas inquiétant et un choix stratégique de réserver le GA102 complet à un marché plus lucratif, celui de pros avec les RTX A6000. Mais en l’état actuel des choses, la carte n'est pas prête à être lancée !