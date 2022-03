L'Exynos 2200, on le connait à présent assez bien, c'est le dernier SoC de chez Samsung et le premier SoC mobile à utiliser un iGPU conçu en collaboration avec AMD, l'Xclipse 920 (mais le sous-système GPU est parfois aussi nommé Voyager, Mariner, MGFX0 ou M0) ! On sait que celui-ci a été développé en s'appuyant sur l'IP de l'architecture RDNA2, sans vraiment plus de détail. De son côté, le Steam Deck emploie un APU de chez AMD associant Zen 2 et RDNA 2, pour un ensemble avec une bonne patate et portant le nom de code Van Gogh, à défaut d'une appellation plus précise. Par ici pour le voir en image ! Bon, et quel rapport pourrait-il bien y avoir entre un SoC Arm mobile et un APU x86 ?

Eh bien, bien que cela paraitra pour le moins étrange considérant la différence architecturale, mais un peu moins lorsqu'on garde à l'esprit les racines RDNA2, il se trouve que le GPU intégré de l'Exynos 2200 serait un dérivé de la puce Van Gogh d'AMD. C'est en tout cas ce que pense avoir découvert Gamma0burst en fouinant dans les profondeurs du noyau du GPU. Grâce à son ingéniosité, l'explorateur a pu mettre en évidence que les données de celle-ci sont associées au firmware d'un GPU nommé Van Gogh Lite, dont en entend parler pour la première fois. En somme, le sous-système graphique pourrait être partiellement partagé entre les deux puces et Van Gogh Lite réutiliserait une partie du code de Van Gogh, suggérant enfin que l'Xclipse 920 est une version réduite du GPU de l'APU du Steam Deck, avec 384 unités de calculs downclockées au lieu de 512 afin de pouvoir être casées dans le SoC mobile Exynos 2200.

Accessoirement, les données du noyau mentionnent aussi Van Gogh Lite M1 ou MGFX1, deux appellations faisant potentiellement référence à la succession, à savoir une puce Xclipse 930.

Pas de quoi changer l'appréciation de ces puces, mais c'est toujours sympa et interessant à savoir. En sus, cela nous donne aussi une autre aperçu des trépidations d'AMD derrière les rideaux avec ses IP. Et sinon, à quand du Van Gogh ailleurs, peut-être dans des mini PC ? (Source : 1 et 2)