Pas de Threadripper avant Q3 2023, mais cette fois-ci avec du HEDT ?

Même s'ils sont largement passés en second plan, mis à mal par une gamme EPYC bien large et fortement privilégiée par AMD ces dernières années, les Threadripper existent toujours, timidement, certes, puisqu'ils n'adressent plus le segment HEDT délaissé autant par AMD qu'Intel maintenant depuis plus cycles. Les derniers Threadripper furent lancés en mars 2022 avec leur base Zen 3, soit tout de même 502 longs jours après le lancement du premier CPU Zen 3 et encore, il ne s'agissait alors que d'exclusivités PRO pour les OEM.

Après les Threadripper 5000WX Chagall, ce sont les Threadripper 7000WX Storm Peak qui sont attendus et le bruit court qu'ils pourraient ne pas arriver avant septembre 2023. Ça peut paraitre bien loin, mais le timing serait tout de même beaucoup plus serré qu'auparavant, puisque qu'on en serait à ce moment-là seulement entre 277 et 368 jours après le lancement des premiers CPU Zen 4. Certains suggèrent qu'AMD souhaite probablement garder autant de CCD Zen 4 que possible pour ses ventes de processeurs EPYC, un segment aux marges indiscutablement meilleures qu'ailleurs.

En verra-t-on à nouveau de la sorte sur les étalages ? Maybe !

L'autre fait intéressant rapporté, c'est qu'AMD pourrait cette fois-ci ne pas se contenter de faire des 7000WX limités aux OEM - segmenté comme il faut pour ne pas gêner la gamme EPYC, bien entendu -, mais également cibler à nouveau le marché HEDT avec des Threadripper 7000X ! Ainsi, des 7000WX pourrait par exemple posséder une interface DDR5 à 8 canaux et les 7000X une interface à 4 canaux - soit une quantité inchangée par rapport aux derniers Threadripper HEDT et c'est le double par rapport aux Ryzen 7000 et aux Core 13000. Pour rappel, les processeurs EPYC jouissent de 12 canaux. Dans la même veine, un 7000WX aurait 128 lignes PCIe 5.0 à sa disposition, tandis qu'un 7000X n'en aurait que 64, en sachant qu'un Threadripper 3990X possédait 48 lignes PCIe 4.0 et qu'un Ryzen 7000 peut actuellement compter sur 28 lignes PCIe. Logiquement, tout cela serait aussi accompagné de nouveaux sockets (sWRX9 pour les Threadripper PRO ? sTRX5 pour les Threadripper X ? Physiquement identiques, mais avec pinout différents ?) et chipsets.

Au fond, que cela blablate sur un éventuel retour d'AMD aux affaires sur le segment HEDT n'est pas surprenant étant donné que de nombreuses rumeurs circulent aussi à propos d'un retour d'Intel sur ce même segment, avec un bon paquet de Xeon Sapphire Rapids-SP, a priori semblable aux prochains Xeon Scalable, mais avec des trucs en moins. On suppose donc que l'action d'AMD dépendra largement de celle de son concurrent, car il n'est certainement pas question de le laisser faire cavalier seul. (Source)