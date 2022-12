Bon Plan • Radeon RX 6700 Pulse 10Go à 365 €

Petite offre intéressante du côté de chez Sapphire, dont la Radeon RX 6700 Pulse 10Go se retrouve à 364,99 € en ce moment. La carte n'est pas trop imposante (242 mm de long, 120 de large et 41 d'épaisseur), mais pourra gérer toutes vos frasques vidéoludiques en QHD ! La puce embarquée est cadencée à 2450 MHz en boost max ou 2330 MHz en mode gaming, tandis que les 10 Go de GDDR6 sont à la fréquence d'origine. Elle dispose de trois ports DP et d'un HDMI. Vous pouvez trouver cette offre chez Cybertek ou Grosbill en suivant nos liens et récupérer par la même occasion Dead Island 2 et The Callisto Protocol, offerts par AMD !