Sapphire Rapids sur HEDT, c'est (normalement) pour bientôt

no ragotz

Certes, il n’est jamais très glorieux de tirer sur l’ambulance, mais dans notre cas précis, difficile de dire qu’elle ne l’a pas cherchée. En effet, Sapphire Rapids, la prochaine génération de Xeon bleu, n’en peut plus de fuiter dans tous les sens.... sans pour autant sortir de manière officielle, et ce, depuis quelques années déjà. Cependant, le dernier emploi du temps chiné d’on ne sait où prévoit son lancement en janvier prochain : de quoi voir enfin le bout du tunnel pour les bleus. Sauf que, à y regarder attentivement, la version pour serveur, Sapphire Rapids-SP, n’est pas la seule saveur au programme : les Xeon W, segment HEDT, sont également de la partie. Au menu, les rumeurs nous indiquent 56 cœurs maximum et… 350 W de TDP, la vache ! Voyons cela en détail (attention, les spécifications sont non officielles !) :

P'tit nom Cœurs / Threads Cadence de base / boost L3 TDP Intel Xeon W-3400 Xeon W9-3495X 56C/112T 1,9/4,8 GHz 105 Mio 350 W Xeon W9-3475X 36C/72T 2,2/4,8 GHz 82,5 Mio 300 W Xeon W7-3465X 28C/56T 2,5/4,8 GHz 75 Mio 300 W Xeon W7-3455 24C/48T 2,5/4,8 GHz 67,5 Mio 270 W Xeon W7-3445 20C/40T 2,6/4,8 GHz 52,5 Mio 270 W Xeon W5-3435X 16C/32T 2,1/4,7 GHz 45 Mio 270 W Xeon W5-3433 16C/32T 2,0/4,2 GHz 45 Mio 220 W Xeon W5-3425 12C/24T 3,2/4,6 GHz 30 Mio 270 W Xeon W5-3423 12C/24T 2,1/4,2 GHz 30 Mio 220 W Intel Xeon W-2400 Xeon W9-2495X 24C/48T 2,5/4,8 GHz 45 Mio 225 W Xeon W7-2475X 20C/40T 2,6/4,8 GHz 37,5 Mio 225 W Xeon W5-2465X 16C/32T 3,1/4,7 GHz 33,7 Mio 200 W Xeon W5-2455X 12C/24T 3,2/4,6 GHz 30 Mio 200 W Xeon W5-2445 10C/20T 3,1/4,6 GHz 26,2 Mio 175 W Xeon W5-2435 8C/16T 3,1/4,5 GHz 22,5 Mio 165 W Xeon W3-2425 6C/12T 3,0/4,4 GHz 15 Mio 130 W Xeon W3-2423 6C/6T 2,1/4,2 GHz 15 Mio 110 W

Si la gamme semble vouloir contrer à l’offre Threadripper, il vaudra encore vérifier que cela est bien le cas au niveau des performances, car à 56 cœurs contre 96, les bleus risquent de voir rapidement rouge, surtout vu le TDP astronomique de certains modèles, n’inspirant pas vraiment à la confiance.

De quoi revoir enfin une renaissance du socket professionnel pour le grand public, à la manière des grands jours de Threadripper et du socket LGA-2011 ? La chose est peu probable vu la demande actuelle et l’offre déjà étoffée en LGA-1700. Le concurrent ayant annoncé que seuls des Threadripper Pro verraient le jour, il y a fort à penser qu’Intel suivra une logique similaire. Rendez-vous en janvier pour plus de précisions ! (Source : Videocardz)