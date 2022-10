Le CXL, ça vous parle ? Grosso modo, cette technologie représente à ce jour le futur du PCIe ! Il s'agit d'une méthode des communications et d'une norme industrielle ouverte fournissant une interconnexion cohérente du cache entre les processeurs et les accélérateurs, à savoir entre les GPU, les différents périphériques intelligents, les DPU, le stockage et la mémoire vive. Ainsi, grâce au CXL, le processeur peut fonctionner sur les mêmes régions de mémoire que les autres appareils branchés, ce qui va en retour améliorer les performances, réduire les latences et améliorer l'efficacité énergétique, tout en réduisant la complexité du logiciel et les transferts de données.

Naturellement, l'utilisation de ce protocole nécessite aussi un matériel adapté dans lequel la fonctionnalité a été intégrée au préalable. Alors que le CXL a désormais gagné la bataille de l'interconnect, sans aucun doute grâce à un très large support au niveau industriel, il a aussi assez rapidement enchaîné les révisions, après le CXL 1.0, le CXL 2.0 était arrivé en novembre 2020, suivi du CXL 3.0 en aout dernier. Mais comme pour toute nouveauté de cette taille, il va encore falloir du temps pour son adoption sur le terrain, quand bien même la technologie est sur le point d'être utilisée prochainement dans le monde réel, avec les futurs processeurs compatibles Xeon Sapphire Rapids chez Intel (qui a laissé tombé Optane, rappelons-le) et EPYC Genoa chez AMD. Mais qu'en sera-t-il de nos machines à nous ? L'adoption du CXL y est-elle prévue ?

Eh bien, il se trouve que oui ! Lors du webinaire Meet The Expert d'AMD (hélas, il faut être inscrit pour le regarder), Leah Schoeb (Senior Developper Manager d'AMD) a sommairement confirmé qu'AMD travaillait à apporter la technologie CXL à ses processeurs grand public au cours des trois à cinq prochaines années ! Ceci devrait logiquement présenter les mêmes avantages que côté serveur où la technologie fera ses débuts en premier, à savoir améliorer les performances, réduire la latence et augmenter les capacités de mémoire avec un pool commun aux supports de stockage et à la mémoire vive du système - ce qui n'est actuellement pas possible, étant donné que la mémoire vive et la mémoire persistante communiquent à ce jour avec des protocoles différents et ne peuvent donc communiquer.

Ne sachant combien d'information elle était réellement autorisée à donner, d'autant plus que rien n'a encore été annoncé dans ce domaine par l'entreprise, pour éviter la boulette, Leah n'est pas entré dans les détails. Cependant, elle a tout de même précisé que des progrès sont en cours et que l'initiative ne se limite pas à AMD et à Phison (qui participait également au webinaire avec Chris Ramseyer), mais qu'il s'agit d'un projet d'écosystème qui devrait de toute évidence impliquer l'ensemble, ou au moins la majorité des acteurs (autrement dit, également Intel, par exemple).

Certes, rien de tout cela ne nous donne une indication très spécifique quant à la date d'arrivée - encore largement hypothétique - du CXL dans nos machines grand public. La fenêtre (bien large, il faut l'admettre) de trois à cinq ans semble totalement exclure la possibilité d'un début de la technologie avec Zen 5, par exemple, mais suggère qu'elle pourrait donc débarquer sur nos plateformes plus ou moins en même temps que le PCIe 6.0 (et donc avec l'éventuelle génération Zen 6 ?), dont les premiers périphériques devraient arriver (chez les pros) en 2024. Bien entendu, les affirmations de la Senior Developper Manager ne valent pas forcément engagement non plus, rien n'est garanti tant que ce n'est pas a minima officiellement affiché sur une feuille de route publique, et encore.



En tout cas, le cas échéant, tout cela devrait impliquer une refonte assez intéressante de la conception et du fonctionnement de notre matériel, mais le CXL serait-il vraiment pertinent pour le grand public ? L'avenir nous le dira, les constructeurs et les développeurs arriveront peut-être à nous trouver des utilités, même s'il faut pour cela créer de nouveaux besoins, comme le raytracing. Ceci dit, d'un point de vue commercial et pour mieux rationaliser la production et les coûts, il est cohérent de vouloir à terme aligner les technologies entre monde pro et grand public, plutôt que de produire deux matériels différents pour l'un et pour l'autre. (Source)