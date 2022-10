L'architecture Zen 4 a fait ses débuts concrètement le 26 septembre dernier avec les Ryzen 7000, et plus exactement les Ryzen 7950X, 7900X, 7700X et 7600X que nous avons désormais tous pu tester, sans oublier leur plateforme AM5 essentiellement à la DDR5 avec le bouquet de chipsets X670, X670E, B650 et B650E ! L'aventure va continuer très prochainement pour Zen 4 avec l'entrée en service de l'architecture dans le monde merveilleusement rentable (mais concurrentiel) des pros ! Fixés depuis un bon moment au programme de 2022, ce sont bien évidemment les EPYC « Genoa » en premier qui y sont attendus de pied ferme pour équiper les serveurs et les datacenters de demain, sans oublier les superordinateurs, comme El Capitan et qui marquerons ainsi le début de la 4e génération EPYC !

Rappelons au passage que cette dernière sera plus grande et étoffée que la précédente, avec un sacré programme. Tout d'abord, une déclinaison optimisée cloud nommée « Bergamo » suivra Genoa de très près, avec pour objectif un lancement fin 2022/début 2023. Bergamo ne sera donc pas le successeur de Genoa, mais bien un complément. Puis, arriverons en 2023 les EPYC Genoa-X - Genoa, mais avec 3D V-Cache comme AMD l'avait fait pour Milan/Milan-X - et les EPYC Siena optimisés pour l'edge computing et la télécommunication. Après tout, rien de tel que de continuer à taper son adversaire qui peine à sortir ses Xeon Sapphires Rapids et de profiter de ce flottement pour étendre son avance autant que possible.

Grâce aux nombreuses fuites, on connait déjà un certain nombre de choses sur la future gamme plutôt large d'EPYC 8000 et 9000 à venir, notamment que Genoa plafonnera à 96 cores Zen 4, Bergamo à 128 cores et que tout sera gravé en 5 nm. Bref, si le sujet vous intéresse et pour enfin avoir une information concrète, AMD vous convie le 10 novembre prochain à 19h heure locale en l'occasion de son évènement live together we advance_data centers fraîchement annoncé ! Celui-ci sera diffusé sur la chaine YouTube de l'entreprise. On s'attend à y voir les premiers EPYC Zen 4, mais aussi plus de précisions quant à la suite, notamment Bergamo attendu peu après.