En juin, Mattiou des Vosges vous informait qu'Intel repoussait son catalogue Xeon Sapphire Rapids à la fin de 2022. Si le procédé de gravure n'était pas incriminé par les têtes pensantes, celles-ci se sont bien gardées d'indiquer quel était le nouveau maléfice auquel elles devaient faire face. Pourtant, des documents leakés par Igor's Lab montrent que la mise au point ne se passe pas du tout comme prévu. La liste des bugs serait importante, et Intel n'aurait jamais eu à combattre autant de gags en une fois. 18 mois de retard minimum,voilà la réalité.



L'autre réalité cachée, c'est que la résolution des bugs a obligé le géant bleu à produire 12 steppings différents, inédit ! De A0 et A1 comme début, la firme en serait au E5 ! Et par conséquent, la nouvelle fenêtre de lancement serait semaines 6 à 9 de 2023, ce qui fait quelque part entre le 6 février et le 3 mars, à supposer que les bugs soient résolus.

Ce nouveau délai ne doit pas faire les affaires du caméléon qui avait choisi Sapphire Rapids pour ses machines DGX H100, ni celles d'Intel qui est vraiment en pleine tourmente. Arc Alchemist pourrait ne jamais arriver finalement, lui aussi souffrant d'un mal inexplicable qui lui donne quasiment un an de retard, Sapphire Rapids qui peut être renommé en Sapphire Lents, sans oublier des pertes pour la première fois depuis une décennie. L'avenir n'est pas obscur pour autant, il y a une réserve de pèze colossale, mais la concurrence avance et Intel se fait lâcher sur ses domaines de prédilection.