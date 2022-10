Après le Ryzen 7 7700 pour tout public — non-X, quoi — dont vous causait Thibault hier, c’est désormais à deux de ses frères de fuiter à nouveau : les Ryzen 7 7800X et Ryzen 3 7300X, occupant respectivement le début du haut de gamme ainsi que son entrée. Au menu ? Une configuration inhabituelle chez les rouges de 10 cœurs/20 threads, et un plus sage 4 cœurs SMThreadé pour de Ryzen 3.

À y regarder de plus près, rien ne semble bien nouveau sous le soleil : deux scores GeekBench, comme d’habitude relayés en premier sur Twitter par un habitué (@benchleaks) : pas de quoi s’affoler. Avec 32 Kio de L1 et 1 mégot de L2 privé par cœur, les deux bousins respectent scrupuleusement la sauce Zen 4, et le L3 de 32 Mio (une seul CCX, quoi) pour le Ryzen 3 et 64 Mio (deux CCX, ouh la la comme nous sommes surpris !) était prévisible. Au passage, les deux ont été choppé sur une mobale B650 AORUS de chez GIGABYTE, si cela vous intéresse.

Logiquement, le décacore devrait se décomposer en 2x 5 cœurs par die, et ça, c’est inédit. Non pas qu’un nombre impair de cœurs sur un die soit rigoureusement interdit (Lakefield avait techniquement 5 cœurs, organisés en 4 +1), mais cette configuration est en général évitée pour des raisons d’utilisation sous-optimale de certaines ressources. Il est également possible qu’AMD fasse le choix d’un 6 +4 originaux, ce qui offrirait un sacré casse-tête pour l’ordonnancer : vaut-il mieux moins de cœurs avec plus de cache, ou plus de cœurs, mais avec moins de cache ? La réponse dépendra de l’application ! De plus, l’offre a du sens face aux CPU bleus, qui propose des configurations de 16 à 32 cœurs logiques sur le haut de gamme. Pour remettre tout cela en contexte, voici un petit récapitulatif de ce que proposent les rouges :

P´Tit Nom Coeurs / threads Mégots de cache L3 Fréquence Maxi Score GeekBench Singlethread Score GeekBench Multithread Prix Ryzen 9 7950X 16 / 32 64





5,7 GHz 2191 22 860 699 $ Ryzen 9 7900X 12 / 24 5,6 GHz 2188 19 264 549 $ Ryzen 7 7800X 10 / 20 5,4 GHz 2097 16 163 ??? Ryzen 7 7700X 8 / 16 32 2161 14 027 399 $ Ryzen 7 7700 2062 12 685 ??? Ryzen 5 7600X 6 / 12 5,3 GHz 2125 11 215 299 $ Ryzen 3 7300X 4 / 8 5, 0 GHz 1984 7 682 ???

En gras, le CPU non officiels, compilés à partir de différentes fuites

Si le prix et la date de disponibilité ne sont pas encore connus — peut-être pour la fameuse conférence de novembre ? —, une chose se profile : avec le quadcore, les joueurs sous contraintes de budget devraient se retrouver comblés, s’ils trouvent un GPU ! (Source : VideoCardz)