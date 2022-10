Mindfactory a donné les chiffres de vente de ses CPU semaine 40, il y a donc deux semaines jour pour jour. Si nous avions vu, sur la même période, les ventes de cartes mères AM4 écraser la concurrence, qu'elle soit bleue ou rouge, nous sommes curieux de voir s'il existe un parallèle avec les processeurs. Après tout, cela semblerait logique, un CPU va sur une mobale ! Voyons donc ce qui ressort de nos voisins germains via Twitter.

Il y a eu 5080 processeurs vendus semaine 40, 3620 venaient d'AMD, 1460 d'Intel, le rapport de force est donc semblable, soit 71 et 29 % en répartition fromagère. En ce qui concerne les revenus générés, on a une copie parfaite puisqu'AMD a apporté 72 % du pognon quand Intel se contentait de 28 %. Il est important de noter que par le passé, à l'époque de Zen 2 sur Mindfactory, même si AMD vendait le plus, les revenus étaient plus favorables à Intel, preuve que les tarifs rouges ont bien augmenté, AMD n'hésitant pas à renflouer ses caisses en ces temps de domination, et c'est tout à fait normal lorsqu'on a une telle position, ces sociétés ne font pas dans l'humanitaire. Quand les prix sont plus bas, c'est que les produits sont plus concurrencés ou moins bons !

Sur ces répartitions, 3370 CPU AM4 ont été vendus, 250 puces AM5, 1150 processeurs LGA1700 et 290 puces LGA1200. Il manque 20 engins LGA1151, ce qui va avec les ventes de cartes maman au même socket la semaine dernière lors du billet. Quels sont les best-sellers ? Vu l'AM4, on se doute que ça truste les premières places :

R5 5600X : 620 pièces

R7 5800X3D : 620 pièces

R7 5800X : 580 pièces

R5 5600 : 380 pièces

R5 5600G : 330 pièces

R9 5900X : 250 pièces

i5-12400F : 230 pièces

R7 5700X : 170 pièces

R5 5500 : 170 pièces

i5-12400F Tray : 120 pièces

i5-12600K : 120 pièces

i7-12700K : 110 pièces

i5-12600KF : 100 pièces

R9 5950X : 90 pièces

R9 7950X : 80 pièces

R7 7700X : 80 pièces

R7 5700G : 80 pièces

i5-11400F : 70 pièces

i7-12700KF : 70 pièces

R9 7900X : 50 pièces

i5-12600KF Tray : 40 pièces

i7-12700 : 40 pièces

R5 7600X : 40 pièces





L'AM5 n'est pas à la fête, et ce n'est pas forcément faute à la DDR5 puisqu'on trouve pas mal d'Intel LGA1700, même si des mobales peuvent être soit DDR4, soit DDR5. Le prix des cartes mères AM5 est un réel problème pour l'adoption, et si le cas devrait être identique pour le Z790 d'Intel, une carte mère série 600 devrait faire le boulot, mais pour moins cher. Enfin, le 7950X constitue le meilleur choix d'achat chez Mindfactory, à l'identique du 7700X, 7900X et 7600X étant "relativement" loin. Ce n'est pas pour de suite l'inversion de tendance !