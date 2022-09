Le Ryzen 7 7700X a une lourde tâche : être autant adulé que ne le fut le 3700X, tout en étant moins redouté que le 5800X du fait de sa chauffe, mais en proposant beaucoup de performance pour une gamme traditionnelle de puces octocores. Pour rappel, celui qui arrivera le 27 septembre prochain arborera 8 coeurs et 16 threads, 32 Mo de cache L3, et des fréquences allant de 4.5 à 5.4 GHz selon la charge, plus il y a de coeurs actifs et moins il y a de fréquence, c'est le deal ma bonne dame ! CPU-Z a eu le privilège d'accueillir cette puce, sur une GIGABYTE X670E AORUS et de la DDR5 6400. Et il y a quelques enseignements à en tirer, plutôt sympathiques.

Le benchmark : le score Simple thread était de 774 points, ce qui le place entre le 12600K et le 12700K, et loin devant le 5950X qui a 647 points. Le score multi était de 8381, ce qui le met juste derrière le 12900KF, devant le 12900K, et donc devant tous les Alder Lake, et que dire des 6554 points du 5800X, largué par son successeur. Raphael a l'air de bien pousser, ce benchmark étant également très proche de la vraie valeur des CPU. La seconde bonne nouvelle, c'est les fréquences. Pour obtenir ce score multi, tous les coeurs ont charbonné à 5425 MHz et 1.152 V. C'est une différence énorme avec Vermeer, qui était déjà docile pour un Ryzen. AMD rattrape et dépasse Intel sur un de ses domaines de prédilection : la fréquence. Vivement le Raptor Raphael ! (Source)