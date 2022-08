L'information est forcément officieuse, puisque le géant rouge n'a dit mot, du moins ça ne saurait tarder. Un membre du réseau Weibo, nommé sobrement Venom Warlock Marvin, a donné des informations au sujet du 7950X, à prendre avec des pincettes, mais elles ne sont pas insensées. Pour rappel, ce CPU, qui a 16 coeurs et 32 threads, 64 Mio de L3, aurait des fréquences de 4.5 à 5.7 GHz selon la charge, le tout sous un TDP de 170 W dont on sait qu'il est sous-évalué par rapport au PPT de 230 W, ce qui correspond à la charge sur tous les coeurs, ce qu'Intel appelait PL2 et qui se nomme désormais Maximum Turbo Power depuis Alder Lake.

Selon cet utilisateur, la fréquence max, nommée F-max, de ce CPU serait 5.85 GHz, qui devrait correspondre au cas le plus favorable, avec refroidisseur de qualité. La même source déclare que cet exemplaire testé n'est pas un Golden Sample, cela signifie que d'autres pourraient atteindre 6 GHz ? De notre point de vue, si nous devons taquiner, nous préfèrerions un CPU qui tienne 5.7 GHz effectivement que les faux 5 GHz du Centurion FX9590 qui tenaient à peine 4.2 GHz. Blague à part, les deux générations à venir devraient être proches finalement en matière de fréquence, les fuites renvoient vers le même niveau de boost, ce n'est donc pas par ce biais uniquement que les différences se feront entre AMD et Intel.

Les CCD nommés Durango comportent des coeurs qui seraient nommés Persephone, et tout ce petit monde est d'ores et déjà supporté par CPU-Z 2.01.0 x64, la vie est belle !

