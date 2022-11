AMD nous rappelle que l'AM5 est future-proof... et que son concurrent ne l'est pas

C'était dès le départ l'une des grandes promesses d'AMD : le socket AM5 a été conçu et planifié afin d'offrir une longévité au moins équivalente à celle de l'AM4, qui aura été animé pendant environ 5 ans, prouvant qu'il est possible d'en faire bien des choses avec un seul socket (mais bon, petit rappel que ce n’était pas gagné non plus et qu'AMD aussi s'est déjà essayé aux limitations artificielles comme Intel) ! Pour certains, ce détail est un critère majeur et AMD sait très bien qu'il s'agit d'un argument de vente très important pour son offre, d'autant plus quand la concurrence à plutôt tendance à enchaîner les sockets depuis le LGA775 et ses 7 bougies. Et c'est précisément ce que nous rappelle aujourd'hui l'entreprise via une nouvelle publication sur son blog, mettant en avant sa plateforme AM5 et l'opposant à la plateforme LGA1700 selon des critères de coûts, de longévité et de valeur.

En bref, AMD rappelle être engagée pour offrir le support de nouveaux processeurs sur ses plateformes actuelles de série 600, tout à l'inverse de son concurrent Intel, qui a « toujours limité ses plateformes à une ou deux générations de processeurs », obligeant l'acheteur souhaitant se mettre à niveau à repasser à la caisse à chaque fois pour une nouvelle carte mère, en plus du processeur. De ce fait, AMD pointe du doigt que le LGA1700 est certainement déjà en bout de course et qu'il va sans aucun doute falloir débourser pour une nouvelle plateforme pour passer à la 14e génération Core (aka Meteor Lake) - pour laquelle un LGA1800 a effectivement déjà commencé à pointer le bout de ses pins.

En sus, AMD affirme aussi que son chipset B650E proposé « à tarif raisonnable » (admission à demi-mot que ceux du X670(E) ne le sont pas ?) offre plus de choses que le meilleur des chipsets d'Intel, à savoir le Z790, ce qui est vrai en ce qui concerne l'attribution des lignes PCIe 5.0 dès lors qu'un SSD PCIe 5.0 est installé sur la carte mère et force le port PCIe x16 5.0 principal à fonctionner avec 8 lignes, mais ceci n'est pas un facteur aussi limitant qu'AMD semble vouloir le décrire. La moins chère des cartes mères Z790 est généralement aussi moins coûteuse que la moins chère des B650E, mais pour les autres qui n'ont cure du PCIe 5.0, il y a aussi les B650 qui descendent évidemment plus bas que ces deux-là.

Bon, au fond, c'est d'assez bonne guerre de la part d'AMD, même si cela restera toujours un exercice un peu risqué de s'en prendre ainsi à son concurrent et de balancer de la promesse qu'il faudra absolument veiller à tenir au risque de décevoir (comme aime à nous le rappeler certains ragoteurs, "les promesses n'engagent que ceux qui y croient", hein). De plus, quand bien même l'on peut apprécier l'engagement visiblement fort d'AMD vis-à-vis de la longévité de l'AM5, celle-ci et la rétrocompatibilité qu'elle semble impliquer ne seront réellement pertinentes que si l'offre future d'AMD est au moins à la hauteur à la compétition, autant en matière de performance que de coût. Et le futur étant toujours incertain, rien n'est acquis à cet égard et c'est quelque chose qu'AMD (ni Intel) ne peut bien entendu en aucun cas garantir. De même que l'AM4 avait fini par montrer ses limites, l'AM5 finira inévitablement aussi par montrer les siennes. Reste à savoir quand...

En attendant, on se doute bien que cette publication n'est pas innocente du tout. Les ventes de Ryzen 7000 et d'AM5 sont molles, les Core 13000 sont très crédibles et plus accessibles, c'est le Black Friday et bientôt la saison des fêtes, on sent qu'AMD cherche ici à donner un coup de pouce, notamment aux indécis potentiellement freinés par les prix des mobales. Par ailleurs, on peut spéculer qu'il n'est pas improbable à ce que la longévité planifiée de l'AM5 ait aussi quelque peu impacté les prix des cartes mères, dans le sens où les constructeurs cherchent peut-être à compenser le nombre potentiellement plus faible d'unités qu'ils vendront au fil des années de l'existence de l'AM5, dans l'hypothèse où celui pourra effectivement accueillir plusieurs générations de CPU sans imposer de changement de carte mère. Autrement dit, il faudrait donc en principe considérer la base de sa config AM5 comme un investissement... (Source : AMD blog, via Tom's)