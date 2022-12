AORUS Tachyon pour CPU AM5 : du lourd pour les overclockers !

Pour ceux qui ne suivent pas trop les gammes chez GIGABYTE, ou qui sont noyés, à juste titre, sous le volume des gammes et des modèles, sachez que le branding Tachyon correspond aux cartes mères vraiment étudiées et orientées pour l'overclocking. Cependant, la première carte sous ce nom à débouler sur AM5 n'est pas animée par le chipset - double - vedette le X670E, mais par le B650E. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose hormis le nombre de lignes PCIe en légère baisse. C'est probablement moins pompeux pour le marketing, mais l'utilisateur, forcément un peu chevronné, saura faire fi de ce détail.

Le look est digne d'AORUS et des créations actuelles, comme on a pu le voir dans nos colonnes avec la présentation de la X670E AORUS MASTER. Le radiateur bas recouvre des slots M.2, et le B650E, tandis qu'en haut, les VRM sont surmontés d'un double bloc. Normalement, la partie VRM est musclée sur cette série, mais ni skatterbencher ni CornerJack n'ont été en mesure de dire combien il y en avait, ni quelle intensité ils pouvaient encaisser par pièce. Cela ressemble plus à une interdiction de divulguer qu'une réelle incapacité à les compter. On peut légitimement penser que la configuration de la X670E Master pourrait être a minima reprise, voire dépassée, à savoir 16+2+2 VRM à 105A pièce. Le CPU aura, en plus deux ATX 8 pins pour sa propre consommation, ce qui permettra des hauts TDP.

Autre point à noter, comme toute carte dédiée overclocking, deux slots de RAM sont supprimés, afin de garder de la place autour du socket pour muscler le cooling ? Une fois que vous aurez joué avec le Gear 1 ou le Gear 2 (pour rappel ratio entre fréquence RAM et contrôleur mémoire du CPU à 1/1 ou 1/2), vous verrez que la firme a bien essayé d'agencer son PCB au mieux. À son sujet, on devrait avoir 8 couches et quelques onces de cuivre, mais rien d'officiel, juste un parallèle avec ce que fait déjà GIGABYTE sur ses cartes haut de gamme. Il y a un port ATX 24 pins coudé et renforcé, un radiateur M.2 coincé entre le socket et le port PCIe du haut, et un second slot PCIe, il ne faudra pas trop avoir de carte fille sous peine de les regarder et de ne plus pouvoir les utiliser, on pense en premier lieu à une carte son, ou une carte d'acquisition.

Si on descend un peu plus bas, vraiment en bas, nous observons une batterie de switches à même le PCB, avec les classiques Reset pour redémarrer la carte maman et CMOS pour réinitialiser le BIOS. RTY et Limp Mode sont inconnus au bataillon, les boutons CLK+ et CLK - laissent penser clairement qu'il s'agit de modes qui permettent de pousser les fréquences (bus ? Coefficient ? Les deux) à la volée. Au final, la carte est avare s'il s'agit de s'en servir comme carte "généraliste", il manque du header USB 3, des slots PCIe, des slots RAM même si deux en théorie suffisent (il faut juste ne pas sous-estimer ses besoins initiaux). Par contre, avec les AGESA qui poussent (le 1.0.0.4 est en cours de déploiement une fois les tests terminés) et son orientation volontairement overclocking, le tripoteur du dimanche pourra tirer le meilleur de son matos, qu'il aura malgré tout acquis à prix d'or. Bien que nous n'ayons pas le prix officiel, on s'attend à une piqûre violente, vu ceux pratiqués sur l'AM5, et en gardant en mémoire que la Z690 Tachyon était autour des 600 €, bien que le chipset utilisé soit le haut de gamme d'alors, ce qui n'est pas le cas du B650E devancé par le X670E.