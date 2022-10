MindFactory n'est pas le plus gros en Allemagne, mais il a le mérite de donner des résultats très souvent, diffusés sur Twitter. Sur la semaine 40, donc la semaine dernière puisque nous terminons la semaine 41, les ventes de cartes maman ont atteint un total de plus de 3000 unités, ce qui est quand même assez représentatif pour étudier cet échantillon.

Une fois n'est pas coutume, nous allons attaquer par les deux sockets les moins bien vendus, le LGA1151 qui commence à dater a atteint 10 unités, tandis que le LGA1200, condamné également depuis les débuts d'Alder Lake, a vu 250 mobales partir vers d'autres horizons. Le LGA1700 s'est écoulé à 1010 exemplaires, tandis que le champion reste sans contestation possible l'AM4 avec 1970 cartes mères vendues, dont le best-seller se trouve être une carte venant de MSi, la MPG B550 Gaming Plus.

Et il manque quelque chose nous direz-vous : oui ! l'AM5 s'est écoulé 300 fois, ce qui est très peu. Ceci est assez symptomatique de la situation que nous observons dans nos colonnes : les prix ne sont pas du tout attractifs sur ce segment précisément, ils sont limites répulsifs, faisant augmenter de manière inacceptable le prix du ticket d'entrée. Une autre raison pourrait également se trouver dans l'absence de volume mis en vente. En France, de très nombreux modèles sont en rupture ou avec des délais lointains, notamment les cartes les moins onéreuses, ceci pourrait constituer une raison similaire du côté des germains. Troisième cause possible, les cartes B650 et B650E n'étant en vente que depuis cette semaine, elles ne peuvent donc pas compter pour augmenter les parts de l'AM5 dans le volume des ventes. À titre indicatif, c'est la X670 AORUS Elite AX de GIGABYTE qui se vend le mieux en AM5, une carte au prix presque "doux" de 390 €.

C'est donc une non-surprise, AMD accentuant sa pression sur l'AM4 pour écouler au plus vite ses stocks de CPU Ryzen 5000 avec un bundle sympa, on comprend qu'il constitue aussi une épine dans son pied pour ses rêves d'expansion de l'AM5.