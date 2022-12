Bon Plan • Ryzen 7 7700X sous les 380 balles !

Noël approche et les prix sont de plus en plus intéressants. Si vous envisagiez de changer de config après les fêtes, pourquoi ne pas partir sur les nouveaux Ryzen 7 ? Et ça tombe bien, le Ryzen 7 7700X est à 369,99 € en ce moment. De quoi avoir une bonne base pour une config moderne et musclée. Au programme 8c/16t cadencés à 4.5 GHz de base et 5.4 Ghz en boost, pour un TDP de 105W. Nos tests ont montré que la bête était parfaitement à l'aise pour bosser et pour jouer. Nouvelle plateforme AM5 oblige, vous devrez changer de carte mère et passer à la DDR5. Si c'est ce que vous comptiez faire, passez par nos liens pour profiter de l'offre chez Amazon ou Cdiscount.