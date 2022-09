AMD a affiché son flagship Raphael. Le 7950X est une vraie bonne surprise : on conserve toujours les 16 coeurs et 32 threads, les 64 Mo de cache L3, on a des coeurs Zen 4, des fréquences plus élevées que Vermeer, et tout ça pour un tarif moins élevé de 100 $ que son prédécesseur. Alors qu'Intel annonçait des prix en hausse, la tendance est plutôt stable chez AMD, c'est bien.

La disponibilité est programmée pour le 27 septembre, cela signifie que logiquement, on devrait avoir la fin du NDA à cette date, ou un peu avant, mais on est théoriquement calé dans ces eaux-là, comme dirait Émile, pour ceux qui ont la référence. En attendant, il faut se satisfaire de fuites, et celle du jour est quand même plus intéressante qu'un Geekbench plutôt controversé. Cinebench R23 colle plus à la réalité du terrain, de son terrain, en tout cas il permet une comparaison directe entre plusieurs générations de CPU, et donc d'apprécier les gains... ou pas d'une famille de CPU.

Le 7950X serait passé entre les mains de testeurs chanceux/privilégiés. Selon ce dernier, le CPU aurait tenu 5 GHz sur tous les coeurs, ce qui pousse pas mal si on se réfère au 5950X, et au 12900KS qui ne le peut pas puisque 8 de ses coeurs sont de type E et calés à 4 GHz en charge totale. On attirera aussi votre attention sur une étrangeté, R23 étant incapable de reconnaitre la version de W10 utilisée (Insider ? Autre raison ?). C'est la raison pour laquelle nous resterons prudents sur les scores et continuerons de parler au conditionnel. Regardons les scores supposés Raphael et Raptor dans un tableau recap incluant des références passées entre les doigts trognons de notre testeur CDH !

CÉKI Coeurs/THREADS R23 SOLO R23 CHEWBACCA 7950X 16/32 2205 29649 7700X 8/16 2000 19800 7600X 6/12 1900 15100 5950X 16/32 1651 25265 13900K 24/32 2287 40227 13700K 16/24 2125 28850 13600K 14/20 2002 24420 12900K 16/24 2017 27778 12700K 12/20 1944 21550 11900K 8/16 1660 15567

Premièrement, on constate que le 13900K met une distance par rapport à ses adversaires, surtout en multi. Mais ayant 24 coeurs réels (8 coeurs P et 16 coeurs E), contre 16 à tous ses concurrents, il part avantagé par son architecture même, un coeur émulé ne valant pas un coeur réel dans son apport. Toutefois, le 7950X passe second et montre une belle progression par rapport à son ancêtre. Ouïaite ende si comme on dit à Marseille.