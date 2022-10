S06E41 • 10 octobre - 16 octobre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Asterigos: Curse of the Stars est sorti le 11 octobre et a été développé par Acme Gamestudio. Action-RPG inspiré des mythologies grecque et romaine, avec 22 boss dans la quête principale pour vous faire transpirer un peu. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Azure Striker GUNVOLT 3 est sorti sur Steam le 13 octobre et a été développé par INTI CREATES. Jeu d'action et de plateforme en 2D, avec des trucs qui brillent et qui clignotent dans tous les sens. En tout cas, c'est nerveux. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5*/PS4*/XB1/NS

Dragon Ball: The Breakers est sorti le 14 octobre et a été développé par Dimps Corporation. Le jeu multi asymétrique avec un skin DBZ dont on se doutait qu'il allait bider, eh bien il est là, et il bide un peu quand même. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Indoorlands est sorti de son early access le 14 octobre et a été développé par Pixelsplit. Un gestionnaire de parc à thème tout simple, mais qui fait son petit effet si l'on en croit les évaluations sur Steam qui semblent plutôt bonnes. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/Tux

LEGO Bricktales est sorti le 12 octobre et a été développé par ClockStone. Pour jouer aux LEGO sans LEGO, il suffit d'acheter ce jeu LEGO. Bref, à vous les constructions et les dioramas avec ce jeu de pure détente. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/Tux/PS5/XBX/XB1/NS

No More Heroes 3 est sorti le 11 octobre et a été développé par GRASSHOPPER MANUFACTURE. Le retour de Travis, pour ceux qui le connaissent des deux épisodes précédents, et de son katana/sabre laser dans ce hack'n slash qu'on commence à connaître. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Pixel Cup Soccer - Ultimate Edition est sorti de son early access le 14 octobre et a été développé par BATOVI Games Studio. Après FIFA, vous reprendrez bien un peu de football ? Là c'est avec des pixels dedans mais c'est plutôt rigolo, au moins ça ne se prend pas au sérieux. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/Tux

Scorn est sorti le 14 octobre et a été développé par Ebb Software. Âmes sensibles, s'abstenir. On a là un gros FPS horrifique avec des trucs bizarres et un peu gores, ça plaira à certains, mais certainement pas à tout le monde. Plus d'infos →

Dispo sur PC/XBX

SuchArt: Genius Artist Simulator est sorti en version finale le 13 octobre et a été développé par Goose Minded. Devenez un artiste accompli, peignez, soudez, chauffez, sculptez... et vous pourrez alors contempler vos oeuvres et en déduire que vous n'êtes pas faits pour ça. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Triangle Strategy est sorti sur PC le 13 octobre et a été développé par Square Enix & ARTDINK. Du bon J-RPG à l'ancienne, par les créateur du très bon Octopath Traveler. Donc là c'est un peu pareil, mais en pas trop pareil non plus, faut pas déconner. Plus d'infos →

Dispo sur PC/NS

• Correctifs, DLC, blabla...