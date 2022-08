Alors que la date du 15 septembre circulait partout pour le lancement des Ryzen 7000, une rumeur appuyée indiquait que la chose se ferait finalement le 27 septembre. La cause évoquée ? Des BIOS à peaufiner et un souci à résoudre concernant l'overclocking mémoire, ce qui se nomme EXPO. AMD n'a jamais confirmé la rumeur, même s'il le voulait, cela donnerait une trop mauvaise image et soulèverait la méfiance des acheteurs potentiels. La firme a préféré donner une autre raison pour justifier ce retard à l'allumage.

La raison serait surtout logistique, c'est-à-dire qu'envoyer les CPU partout dans le monde en vue du lancement prendrait plus de temps que prévu. En revanche, AMD a confirmé que sa génération ne serait pas touchée par une pénurie comme cela a pu avoir lieu pour Vermeer à la fin de l'année 2020, merveilleuse année s'il en est, Lisa et sa bande ayant sécurisé (payé) un volume conséquent qui ne devrait pas entrainer de manques. Il y en aura pour tout le monde, il ne reste plus qu'à attendre les vrais tests pour savoir à quoi s'en tenir, si le saut générationnel a été réussi, autant que ce qui nous a été dit. Et surtout à quels prix, les MSRP étant rarement respectés, surtout au début.