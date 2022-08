AMD a enfin suivi le même chemin que son concurrent sur bien des points avec sa nouvelle génération devenue officielle : bascule du socket vers un LGA, et mise au point d'un profil mémoire pour faciliter leur "intégration", puisque c'est de l'overclocking déguisé. EXPO, son nom signifiant AMD EXtended Profiles for Overclocking, est officialisé par la bande à Lisa, après avoir été leaké par MSi en mai 2022. Cet EXPO devrait permettre d'avoir jusqu'à 11 % de perfs en plus, on imagine pour les kits les plus rapides. D'ailleurs, la latence mémoire, améliorée sous Zen 3 par rapport à Zen 2, devrait se situer autour des 63 ns, dans les cas les plus favorables on imagine. Enfin, étant gratuit des moindres royalties -et heureusement il ne manquerait plus que ça, payer pour utiliser des barrettes RAM sur une nouvelle plateforme-, les partenaires vont pouvoir mettre au point leurs kits de DDR5 spécifiques à l'AM5 et aux Ryzen 7000, surtout leur contrôleur mémoire intégré.

D'ores et déjà, puisque le top départ a été donné, les constructeurs ont déjà fait leurs annonces. Ainsi Corsair, ADATA, GeIL, G.Skill, Kingston suivront EXPO avec des kits de DDR5 optimisés AMD, allant jusqu'en DDR5 6400. Si certains, comme Corsair, conservent les noms de Dominator et de Vengeance, d'autres comme G.Skill vont réactiver des noms qui étaient jusque-là orientés vers AMD, comme Flare ou Neo. Il faudra donc être vigilants, et afin d'éviter tout gag, choisir son kit en fonction ds profils d'overclocking, XMP3 pour Intel et EXPO pour AMD, cette petite certification vous évitera des conflits entre contrôleurs mémoire CPU et puces mémoire (Samsung, Sk hynix, Micron, etc).