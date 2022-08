CPU-Z, l'outil processeur le plus indiscret du secteur, vient de passer en version 2.02.0. Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques mois, beaucoup de matériel est arrivé sur nos rayons, surtout ceux des VPC. Justement, cette version corrige ces manques, et il y en a pas mal. Ceci est d'autant plus notable que c'est du lourd qui est arrivé/en route. Voici le changelog complet :

• AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X.

• AMD X670E/B650 chipsets.

• AMD Radeon RX 6950 XT (Navi 21 KXTX), RX 6750 XT (Navi 22 KXT), RX 6650 XT (Navi 23 KXT) and RX 6400 (Navi 24 XL).

• Preliminary support of AMD EXPO memory overclocking profiles.

• Intel Z790 platform.

• Intel Xeon Platinum, Gold and Silver "Ice Lake-SP" (10nm, FCLGA4189).

Si on fait un focus sur le benchmark intégré, il ne change pas et reste bloqué en version 17.01.xx, xx représentant 32 ou 64, selon que vous avez lancé CPU-Z en 32 ou 64-bit. C'est tout pour le moment, voilà un outil qui sera précieux aux testeurs, ne serait-ce pour les tests à venir, par exemple...