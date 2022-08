Les yeux étaient tournés vers AMD et son AM5 cette nuit, et si vous n'aviez pas les yeux collés, vous avez pu assister au direct live suivi par les expats de CDH. Pour ceux qui dormaient, il faut aller sur ce lien. Mais c'est oublier que septembre 2022 sera le mois du CPU, et qu'Intel lui aussi devrait y présenter sa gamme Raptor Lake. Ce que l'on sait, ou du moins que l'on suspecte eu égard à la présence de Pat Gelsinger, c'est que cela se ferait au salon maison Innovation les 27 et 28 septembre prochains. Cela serait confirmé par des documents leakés internes au géant bleu : c'est bien là que Raptor sera dévoilé. Mais comme AMD cette nuit, vous n'aurez droit qu'aux annonces, des beaux papers launch comme on en faisait à l'époque.

Si AMD permet d'acheter du matos à partir du 27 septembre, pour les puces Raptor, il faudra attendre le 20 octobre, soit moins d'un mois après son concurrent rouge. Mais de quelles puces parle-t-on ? Les i5, 7 et 9 des séries K (souvent incluant les KF, donc les overclockables mais dénuées d'iGPU fonctionnel). La guerre sera rude, et certains testeurs vont donc s'offrir de belles heures de "non sommeil", pour nous pondre des articles au pwal, ou avec des pwals, on ne sait pas vraiment !