Si la situation était connue pour les GPU, voilà désormais que les CPU seraient également touchés par des soucis de dimensionnement des puces par rapport à l’enveloppe thermique disponible. Expliquons-nous : un châssis d’ordinateur portable permet de dissiper une certaine puissance maximale pour une température donnée de la puce (voir ici pour plus de détails), c’est donc en fonction de cette contrainte que les intégrateurs doivent jouer pour faire rentrer un CPU (et, souvent, un GPU) dans leurs machines.

Or, que se passe-t-il si l’enveloppe est trop légère pour les composants ? Hé bien, plutôt que de frire comme Pascal sur la plage, les puces throttle, c’est à dire réduisent leur cadence pour rester à des températures acceptables. Si cela est bénéfique pour la durée de vie des appareils, pour leurs capacités de calcul, la chose est nettement moins intéressante : c’est le cas des puces graphiques où une RTX 3080 mobile se retrouve dans la plupart des cas au même niveau — voire en dessous — de la RTX 3070 Ti.

Avec les processeurs Alder Lake (et la multiplication de leurs cœurs ?), l’histoire se répète : après avoir testé un sympathique Lenovo Yoga Slim 7i Pro, nos confrères de chez NoteBookCheck se sont rendu compte que les résultats de l’i5-1240P embarqué — 4 P-Core @ 4,4 GHz, 8 E-Cores @ 3,3 GHz maximum et 12 Mio de cache — se retrouvent quelque 23 % devant la moyenne des i7-1260P testés sur CineBench R20 — même configuration logique, mais 300 MHz de plus sur les P-Cores, 100 MHz sur les E-Core et 6 Mio de cache supplémentaire. Sous 7 — Zip, le constat est similaire avec 17 points en faveur de l’i5 ; et 27 % de temps de rendu en moins pour ce dernier sous Blender (BMW27).

Incompréhensible ? Avec 40 à 60 W de pompage d’électrons pour une température allant de 80 à 100 °C, Lenovo a simplement opté pour un compromis plus avantageux pour le consommateur… ce qui pose la légitime question de la raison d’être des 118 $ séparant le prix de vente conseillé du i7-1260P (438 $) face au i5-1240P (320 $) ; et, surtout, d’un étiquetage clair des TDP sur les machines orientées mobilité, en particulier les plus fines. (Source : NoteBookCheck)

Pourtant, quand il s’agit de rafraîchir la gamme, les bleus ne sont habituellement pas les derniers !