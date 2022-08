Il y a quelques jours, nous avions les caractéristiques supposées du gros GPU Lovelace, l'AD102. Vous pouvez lire ou relire le billet sur ce lien si vous l'avez loupé. Mais comme toujours il n'y aura pas un mais plusieurs GPU qui s'occuperont de gammes différentes. Le milieu à venir devrait être propulsé par l'AD104, chez NVIDIA comme AMD, plus le nombre est petit et plus le GPU est puissant, l'AD102 représentant le gros morceau.

Selon kopite7kimi, l'AD104 aurait une limite de consommation de 400 W, son PCB serait le PG141-SKU331. Dedans, on compterait 7680 cuda cores FP32, et 12 gigots de GDDR6X à 21 Gbps. Cette quantité de mémoire implique un bus mémoire de 192-bit. Mais la RTX 4070 ne serait pas équipée par la version complète de l'AD104.

Cette dernière aurait 7168 cuda cores FP32, et 10 Go de GDDR6X sur bus 160-bit. Un tel montage entre quantité de RAM et bus a été vu sur la RX 6700. Il y a fort à parier qu'une telle carte RTX 4070 devrait grincer des dents quand il faudra monter en définition. Selon la source, la version complète de l'AD104 devrait "facilement" se retrouver en face de la RTX 3090 Ti, cette dernière en revanche, a un bus mémoire autrement plus ouvert, et donc plus enclin à supporter plus de pixels en haute définition. Manque plus que l'AD103 qui devrait équiper les RTX 4080.