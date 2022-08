bequiet! fête ses 20 ans et en cette occasion, le constructeur a introduit quelques « nouveautés » avec des bougies multicolores pour bien marquer le coup, mais qui ne se soufflent pas. Ont été ajouté au catalogue, le Pure Base 500 FX, que notre Thierry a d'ores et déjà testé avec amour, mais aussi les Pure Loop FX et le Pure Rock FX ! À l'image du boitier, ces nouvelles références sont essentiellement des versions « colorisées » reprenant le hardware original respectif auquel a été ajouté du ventilateur Light Wings (pour rappel, le tout premier ventilateur RGB de la marque et à [re]découvrir avec nous ici), à deux petites exceptions près pour les Pure Loops FX. Commençons d'ailleurs par ces derniers.

Les modèles concernés sont les Pure Loops 240, 280 et 360 (dont nous avions testé les modèles 120 et 240), ils existeront désormais en version FX avec des Light Wings version « haute vitesse » (jusqu'à 2500 tr/min pour les 120 mm et 2200 tr/min pour les 140 mm) à la place des Pure Wings 2 (qui montaient seulement jusqu'à 2000 et 1600 tr/min respectivement). Par ailleurs, l'éclairage du waterblock sera désormais aussi ARGB au lieu d'un blanc fixe. Pour gérer tout ça, chaque Pure Loop FX sera maintenant livré avec un hub ARGB PWM pour le contrôle des LEDs et des ventilateurs. Au passage, il se trouve que ce hub peut également contrôler la pompe, il sera donc à présent possible d'en ajuster la vitesse via PWM entre 4000 et 5500 tr/min, ce qui n'est pas possible avec les Pure Loop originaux bloqués à 5500 tr/min. Le reste des caractéristiques est inchangé. Les prix en revanche ne le sont pas, ils passent à 130, 140 et 155 € respectivement, ce qui est sur le papier sensiblement plus cher que les modèles originaux. La différence sur le terrain semble toutefois être moindre, du moins outre-Rhin où ils sont déjà référencés. Enfin, sachez que les Pure Loop FX vont prochainement passer sur notre banc de test !

Et on termine par le Pure Rock 2 FX, tout bonnement un Pure Rock 2 dans sa déclinaison noire, traité à l'ARGB. C'est à nouveau un Light Wings qui a été utilisé pour l'occasion, dans sa version 120 mm et haute vitesse. Par contre, celui-ci sera un peu moins véloce que le 120 mm utilisé avec les Pure Loops, puisqu'il plafonnera à 2000 tr/min - ce qui fera toutefois toujours 500 tr/min de plus que le Pure Wings 2 utilisé originellement À voir si cela permettra à ce Pure Rock 2 FX de se distinguer un peu du Pure Rock 2 original à l'usage - dont revoici notre propre aperçu de ses performances. En tout cas, dimensions, constructions et compatibilités sont parfaitement identiques, si ce n'est que le poids passe de 575 à 685 g avec ventilateur. Eh oui, c'est que ce n'est pas léger les loupiottes ! Le prix aussi a augmenté, évidemment, de 44 à 53 € sur le papier. Comme les Pure Loop FX, le Pure Rock 2 FX est également au menu du Comptoir pour le mois d'août !