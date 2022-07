Revoilà notre exemplaire de qualification QS qui refait parler de lui. Avant-hier, Geekbench était incapable de valider ses scores du fait d'une discordance entre deux mesures de temps dans son protocole, aujourd'hui, ce Raptor Lake non définitif revient. Il le fait avec la carte mère Z690 Extreme équipée de 32 gigots de DDR5 6400, surmonté d'un AIO Thermalright de 360 mm, et animé par une RTX 3060 Ti. Il a été testé dans plein de tests, comme les Cinebench, CPU-Z, WinRar, 7-Zip, Geekbench avec la restriction connue, Blender et même du 3D Mou.

Pour rappel, les deux CPU testés ne sont pas identiques. L'Alder Lake a 8 coeurs P avec Hyper Threading, et un boost voulu sur tous les coeurs P à 5.2 GHz, les 8 coeurs E ne changeant pas leur fréquence. Cela fait un total de 24 threads. Le 13900K ES3, a toujours 8 coeurs P avec HT, mais non plus Golden Cove, ils sont d'architecture Raptor Cove, et ils moulinent à 5.5 GHz. Il y a 16 coeurs E, ce qui passe le nombre de threads total à 32.

Globalement, et ça engage les mots du testeur, le 13900K est 10 % plus rapide en simple coeur, et 35 % en multi. Mais ces résultats sont très variables selon les benchmarks. À titre d'exemple, le multi de R20 met une branlée monumentale, en étant 2.36 fois plus rapide, ça sent quand même le gag, alors que sur R23 il est 1.4 fois plus performant. C'est donc à analyser au cas par cas, mais ça donne déjà un indice du niveau atteint, nul doute que le Raptor va enquiquiner AMD aux entournures, ce dernier ne devra pas se louper avec Zen 4.

Hihi, on comprend rien c'que tu dis !