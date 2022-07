ASUS a livré partiellement ses BIOS Raptor Lake à destination d'une partie de ses cartes mères Z690. En tout cas, c'est l'une d'elles qui a servi de base aux tests qui ont été menés sur un 13900K. Pour rappel, il a 24 coeurs et 32 threads, et le sample utilisé serait ES3, c'est-à-dire un exemplaire de test presque finalisé. Son turbo oscillait entre 5.5 et 5.7 GHz. Sur Geekbench 5, il écraserait toute la concurrence actuelle, à savoir faite de Zen 3 et d'Alder Lake.

Sur le score simple coeur, le 13900K aurait tapé 2133 points, contre 1936 au 12900K et 1689 au 5950X. Dès lors qu'on met tous les threads, ça fait encore plus mal ! Le 13900K aurait terminé à 23701 points, contre 17272 et 16508 respectivement au 12900K et 5950X. Sur ce papier, ça déboite fort, et il faudra voir ce que donne Zen 4, qui aura quand même fort à faire pour mettre le Raptor en cage malgré l'arrivée de nouveautés sur la plateforme AMD.

Pour autant, Geekbench a émis de gros doutes sur la véracité de ces tests. Comme il le rappelle, le bench mesure le temps avec deux minuteries différentes. Si elles ne sont pas d'accord, alors le test est invalidé car il ne peut savoir s'il y a triche ou pas. Toutefois, cela ne signifie pas que les résultats sont pipeautés, cela montre juste que le bench n'est pas capable de dénouer le vrai du faux. Il y a aussi la possibilité qu'Intel ait montré les crocs, et que Geekbench ait trouvé cet argument pour retirer le score, ce que nous ne saurons jamais. Il y a enfin l'autre option qui consiste à dire que Geekbench 5 n'est pas à jour pour prendre en compte un CPU qui n'est pas encore finalisé. Dans tous les cas, on se doute que Raptor mordra, Geekbench ou pas, la guerre des CPU sera intense et passionnante en fin d'année !

