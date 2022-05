Après un premier Snapdragon 8 Gen 1 introduisant l’Armv9 pour la première fois sur sa gamme, voilà que Qualcomm réitère avec un modèle cette fois-ci destiné aux téléphones un tant soit peu plus abordables, puisque placé dans la « récente » (votre humble serviteur se fait définitivement vieux) série 7 : le Snapdragon 7 Gen 1. De quoi remplir de joie le segment du milieu/haut de gamme ? C’est ce que nous allons voir.

Côté CPU, la rationalité est de mise : si le cluster de 4 petits cœurs demeure — comme sur le 8 gen1 — des Cortex-A510 (il faut dire qu’il n’y a pas énormément d’alternatives…) cadencés à 1,8 GHz, la partie grosse est coupée par rapport au flagship, et ne comprend que des Cortex-A710 (3 à 2,36 GHz, et un à 2,40 GHz… waouh) : adieu le X2 et son boost en monocoeur ! Pour le GPU, il est question d’un Adreno non détaillé (snif), mais la bande passante offerte par la LPDDR5-6400, à savoir 25,6 Gio/s, devrait avoir de quoi soutenir les performances graphiques. Pour ce qui est du machine learning, incontournable pour les assistants audio et les retouches photos, un bousin Hexagon est dans la partie, avec autant de précision que le GPU. Quant à l’ISP (processeur de retouche des capteurs photos), le Spectra supporte une précision de couleurs de 14-bit pour un maximum de 3 capteurs 25 MPx avec la technologie Zero Shutter Lag, ou pas moins de 200 MPx sans ZSL et sur un seul capteur (84 MPx avec ZSL). Enfin, le modem n’est pas en reste avec un sympathique Quanlcomm X62 compatible 5G NR Sub-6 et ondes millimétriques, ce qui se traduit par une bande passant maximale de 4,4 Gbps. Décoiffant, comme dirait Pascal !

Tout ce beau monde est gravé en 4 nm, probablement du N4 de chez TSMC… qui est un dérivé du node 5 nm, attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Reste à voir le prix de vente et la chauffe du bousin une fois intégré dans des terminaux, mais, pour cela, il va falloir encore attendre quelques mois !