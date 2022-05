Hier, nous vous rapportions l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille numéro 7 des Snapdragon de chez Qualcomm, mais ce dernier n’était pas seul : une version 8+ de la Gen 1 était également là au tournant. Derrière ce patronyme se cache en fait un modèle déjà connu, le Snapdragon 8 Gen 1, premier-né sous architecture Armv9 de la firme.

Pour autant, les fréquences subissent un joli coup de boost : le Cortex-X2, fer de lance du modèle, passe de 3,0 à 3,2 GHz, le triple Cortex-A710 prend 300 MHz pour culminer à 2,8 GHz et le plus petit cluster, composé de A510, passe à 2,0 GHz soit 200 MHz de plus. Enfin, la partie graphique prend 10 % en fréquence, bien que les infos soient ici aussi opaques. Pour le reste, tout est identique, du NPU au modem x65 compatible 5G NR Sub-6 et ondes millimétriques.