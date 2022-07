Si Qualcomm est renommé pour ses SoC haute performance, la firme fait aussi dans le wearable avec sa feue série Snapdragon Wear, dont les derniers modèles, les Wear 4100 et 4100+, datent de 2020. Comprenez donc que la relève était attendue : voyons donc ce que ces nouveaux W5 Gen1 et W5+ gen1.

Au niveau des promesses du marketing, en tout cas, le compte est bon : un facteur 2 en performances CPU, la même chose sur le GPU, la caméra (?), la mémoire et la vidéo/audio (???). Rajoutez une durée de vie de la batterie annoncée comme 50 % supérieure, pour des objets connectés durant plusieurs jours en dehors de la recharge ainsi que de design 30 % plus fins : voilà qui semble alléchant.

Sauf qu’à regarder l’intérieur du design, certains émettent quelques doutes : certes, le 4 nm (enfin, N4-qqc sans plus de précision, donc 5 nm) est de toute dernière fraîcheur, mais le quadcore A53 cadencé à 1,7 GHz servant de cluster principal l’est bien moins. Pour un bousin à très faible consommation, le choix se défend, mais nombreux sont les déçus qui auraient préféré y voir un A55, voire un A510, soyons fous… d’autant plus que les Wear 4100 et 4100+ précédents en intégraient déjà un, et à une fréquence de 2,0 GHz. Pour la prochaine fois ? Rajoutez un Adreno 710 (1 GHz) pour le traitement des tâches graphiques, un Hexagon V66K pour ce qui est du machine learning, du silicium dédié au traitement WiFi (4)/GPS/Audio histoire que cela ne réveille pas toute la puce, la dent de schtroumpf en 5.3, un modem LTE, et voilà un bon aperçu du nouveau venu. Côté RAM, la LPDDR4 est de mise, mais sur 16 bits seulement.

En outre, si vous optez pour la version « + », vous avez droit à un second SoC, plus modeste : gravé en 22 nm, il n’intègre qu’un coprocesseur Cortex M55 @ 250 MHz, dédiés aux tâches de faible consommation, typiquement arrière-plan, ainsi qu’un module de machine learning Arm Ethos U55. Tout cela devrait arriver massivement dans les mois à venir, avec pas moins de 15 design annoncés en préparation chez les partenaires, Oppo et Mobvoi en particulier. Affaire à suivre ! (Source : ArsTechnica)