Bohemia Interactive a dévoilé ses projets de lancer ArmA 4, acronyme de Armed Assault. Mais avant de lancer ce titre, les développeurs ont réservé une petite surprise, payante en accès anticipé sur Steam quand même, sous la forme d'ArmA Reforger. Il s'agit d'un jeu multijoueur de type bac à sable, qui est censé offrir aux moddeurs la possibilité de prendre en main le nouveau moteur utilisé par Bohemia sur ses jeux annoncés, ce dernier ayant déjà eu droit à un trailer au mois de décembre l'année dernière. C'est une alternative très séduisante de ce que la déferlante Unreal Engine 5 nous prépare, avec une certaine souplesse qui va permettre aux développeurs et aux moddeurs d'enrichir le contenu d'ArmA 4 quand celui-ci sera lancé, près de 9 ans après ArmA 3 !

GameGPU a fait le test d'ArmA Reforger, premier jet de l'ENFUSION Engine. En FHD, preset Ultra, la RTX 3080 Ti plafonne à 115 ips, suivie de la RX 6900 XT, la RTX 3080 et la RX 6800 XT. En bas de liste, la GTX 1070 et la RX Vega 56 sont sous les 40 ips, c'est d'ores et déjà exigeant, et ça promet des surprises sur les définitions supérieures. Le quatuor de tête s'en sort toujours bien, mieux que ne le fait le reste du panel, de 81 à 73 ips, alors que nos deux cartes en difficultés en FHD sombrent encore plus en QHD, avec 26 ips. En UHD, les RTX 3080 Ti et 3080 prennent le dessus sur le panel de test, avec 51 et 45 ips, suivent les RX 6900 XT et 6800 XT avec 41 et 39. Tout ce qu'il y a en dessous est trop bas pour permettre de jouer confortablement, voire de jouer tout court. Pour autant, pas de pilote optimisé ni de jeu terminé, ça donne un accès anticipé correct malgré tout, mais qui a franchement besoin de temps pour exploiter la puissance des GPU.