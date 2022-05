Avec la roadmap AMD dévoilée en marge de l'annonce de ses résultats, nous avons découvert que les versions mobiles à base de Zen 4 seraient lancées dès 2023. Il y a des points communs bien entendu, comme le support de la (L)DDR5, du PCIe 5, seuls les TDP changent et déterminent deux familles de puces : Celles au TDP de 55 W et plus qui portent le nom de Dragon Range, et celles au TDP compris entre 35 et 45 W et qui forment la famille Phoenix. C'est de cette dernière dont nous allons vous parler, connue sous la dénomination 7000U.

C'est Greymon55 qui affirme via son compte Twitter que le GPU embarqué dans les APU Phoenix a une puissance qui leur permettrait d'égaler peu ou prou une RTX 3060 mobile au TDP bridé à 60 W. Ce ne serait pas du RDNA 2 mais bien du RDNA 3 qui moulinerait derrière, et même si la version mobile de la GeForce a des performances moindres que la version complète de 30 %, l'iGPU RDNA 3 devrait bien carburer en Full HD, à AMD de calibrer le TDP selon l'usage, plus pour le GPU et moins pour le CPU en gaming, le tout en restant d'enveloppe de consommation déterminé à l'avance. Clairement les choses vont dans le bon sens, et il y a fort à parier que les MX 570 et autres GPU d'entrée de gamme auront de la concurrence féroce sur leur créneau, on peut penser qu'il y aura peu de portables embarquant ces APU Phoenix qui seront secondés par des GPU du même calibre, double usage inutile. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas d'AMD comme CPU, il devrait y avoir des cartes RDNA 3 à associer à Intel, et des GPU Arc également.