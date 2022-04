La semaine dernière, Intel dévoilait sa nouvelle génération Arc Alchemist, qui est également sa première depuis la reprise en main de la division GPU par Raja Koduri il ya de longues années déjà. Cependant, la déception était là, puisque le géant a présenté son plan de bataille pour les puces mobiles uniquement. Si vous avez suivi le billet ci-contre, vous aurez donc noté que la cadette des références est l'A350M, affichant 6 coeurs Xe, 6 unités de ray tracing, des fréquences de 1150 MHz pour le GPU, et 4 gigots de GDDR6 sur bus 64-bit, pour un TGP de 25 à 35 W, mobilité oblige.

GPU-Z 2.45.0 daté du 25 mars dernier affichait un support préliminaire des puces Arc Alchemist. Ça tombe bien, puisque l'A350M s'est fait prendre par la patrouille. On y retrouve les infos essentielles, comme les 8 lignes PCIe 4.0, le bus 64-bit, la bande passante forcément famélique avec ce bus, les 768 unités de calcul également. Par contre qui dit préliminaire, dit aussi imperfection. Et à ce titre, les fréquences sont loin d'être lues correctement, ou alors Intel a la GDDR6 la plus rapide des galaxies, n'ayant pas peur des mots !

Cependant, les premières fuites sur l'A350M ne sont pas transcendantes, on a vu passer du FireStrike et du TimeSpy, et c'est pas sensationnel tout en étant dans la norme. À titre d'exemple, l'A350M est derrière la GTX 1650 Max-P sur FS 1080p (7318 vs 8152 pts), et TS QHD (3197 vs 3430), la MX570 sur TS QHD tape 3610 pts. On sait donc qu'on a un concurrent de plus sur le créneau des petits GPU pour portables, et c'est bien malgré tout. On le voit dès qu'il y a du choix et du stock, les prix baissent. (Source)